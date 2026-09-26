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26.09.2026 23:22

«Έμφραγμα» για τον Παναθηναϊκό: Ο Όσμαν με buzzer-beater έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό του Super Cup με 84-82 (Video)

26.09.2026 23:22
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Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 84-82 του Παναθηναϊκού, χάρη σε buzzer-beater του Όσμαν, και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Stoiximan Super Cup.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και τον Παναθηναϊκό να κρατά στα χέρια του την πρόκριση μέχρι τις τελευταίες στιγμές.

Ωστόσο, ο Όσμαν είχε διαφορετική άποψη. Με το χρονόμετρο να μηδενίζει, ευστόχησε στο μεγάλο σουτ και χάρισε στον ΠΑΟΚ μια τεράστια νίκη με 84-82, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Stoiximan Super Cup, όπου θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

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