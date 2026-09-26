Συντριβή αεροσκάφους στην ΛΔ Κονγκό: Στους 17 οι νεκροί μεταξύ των οποίων και αξιωματικοί του στρατού (Video)

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Στους 17 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή μικρού αεροσκάφους στη νοτιοδυτική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και τα δύο ανώτατα στελέχη της στρατιωτικής δικαιοσύνης της χώρας.

TRACEP Let L-410 crashes in Kenge, DRC — 16 people reportedly killed



More details are emerging following the crash of a TRACEP Let L-410 in the Kenge area of the Democratic Republic of the Congo.



According to the Chairman of the Board of Régie des Voies Aériennes (RVA), the… pic.twitter.com/uMb5Htf6aM — FL360aero (@fl360aero) September 25, 2026

Ο προηγούμενος απολογισμός, που είχε ανακοινώσει ο στρατός, έκανε λόγο για τουλάχιστον 14 θύματα στο δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Το μικρό αεροσκάφος τύπου Let 410 UVP της αεροπορικής εταιρείας Tracep Congo Aviation συνετρίβη κοντά στο Κένγκε, την πρωτεύουσα της επαρχίας Κουάνγκο, που απέχει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από την Κινσάσα.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων 13 επιβάτες και 4 μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

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