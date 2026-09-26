search
ΚΥΡΙΑΚΗ 27.09.2026 01:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2026 23:59

Συντριβή αεροσκάφους στην ΛΔ Κονγκό: Στους 17 οι νεκροί μεταξύ των οποίων και αξιωματικοί του στρατού (Video)

26.09.2026 23:59
congo syntrivi (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στους 17 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή μικρού αεροσκάφους στη νοτιοδυτική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και τα δύο ανώτατα στελέχη της στρατιωτικής δικαιοσύνης της χώρας.

Ο προηγούμενος απολογισμός, που είχε ανακοινώσει ο στρατός, έκανε λόγο για τουλάχιστον 14 θύματα στο δυστύχημα που σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Το μικρό αεροσκάφος τύπου Let 410 UVP της αεροπορικής εταιρείας Tracep Congo Aviation συνετρίβη κοντά στο Κένγκε, την πρωτεύουσα της επαρχίας Κουάνγκο, που απέχει περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από την Κινσάσα.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων 13 επιβάτες και 4 μέλη του πληρώματος, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Διαβάστε επίσης:

Γαλλία: Πάνω από 200 κινητοποιήσεις για τη λήψη μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής

Ισπανία: Χιλιάδες στους δρόμους της Μαδρίτης κατά της στεγαστικής κρίσης με αφορμή την έξωση 87χρονης με αναπηρία

Μαύρη Θάλασσα: Η Ρωσία έπληξε πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό στην Οδησσό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irak iran (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Αίτημα στις ΗΠΑ να εξαιρεθεί από την απαγόρευση υποδοχής ιρανικών πτήσεων «για ανθρωπιστικούς λόγους»

vissi mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Η συγκινητική αφιέρωση του «Τρένου» στον Μαζωνάκη – «Γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, έφυγε σοκαριστικά και άδικα»

von der laien ohe (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στον ΟΗΕ: «Η ΕΕ θα δώσει 710 εκατ. ευρώ για ανθρώπους που πλήττονται από κρίσεις, πολέμους και φυσικές καταστροφές, ιδίως στην Αφρική»

trump 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε «νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων» ανατρέποντας το πλαίσιο της κυβέρνησης Μπάιντεν

congo syntrivi (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στην ΛΔ Κονγκό: Στους 17 οι νεκροί μεταξύ των οποίων και αξιωματικοί του στρατού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nearhos
ΕΛΛΑΔΑ

Το «κρυφό ημερολόγιο» των ελληνικών FDI: Οι φρεγάτες έρχονται, η ισχύς πότε φτάνει;

Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

menegaki_new
LIFESTYLE

Στο Λονδίνο η Ελένη Μενεγάκη - «Ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει» (Photos)

annavissi_ndp
LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ουρές δεκάδων χιλιάδων στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη της συναυλία (Video)

vissi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Θρίλερ με τον καιρό πάνω από τη συναυλία των 95.000 – Τα τρία σενάρια για τη μεγάλη βραδιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.09.2026 01:08
irak iran (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Αίτημα στις ΗΠΑ να εξαιρεθεί από την απαγόρευση υποδοχής ιρανικών πτήσεων «για ανθρωπιστικούς λόγους»

vissi mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Η συγκινητική αφιέρωση του «Τρένου» στον Μαζωνάκη – «Γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, έφυγε σοκαριστικά και άδικα»

von der laien ohe (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν στον ΟΗΕ: «Η ΕΕ θα δώσει 710 εκατ. ευρώ για ανθρώπους που πλήττονται από κρίσεις, πολέμους και φυσικές καταστροφές, ιδίως στην Αφρική»

1 / 3