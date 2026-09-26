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26.09.2026 07:57

ΛΔ Κονγκό: Συντριβή αεροσκάφους με τουλάχιστον 14 νεκρούς

26.09.2026 07:57
kongo

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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο ανώτατοι αξιωματικοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης της ΛΔ Κονγκό, έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν η κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις της πελώριας χώρας της κεντρικής Αφρικής τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Στη ΛΔ Κονγκό, όπου το οδικό δίκτυο είναι στην πράξη ανεπαρκές και μεγάλο μέρος των οδικών αξόνων είναι σε κακή κατάσταση, οι αερομεταφορές διαδραματίζουν τον κεντρικό ρόλο όσον αφορά τις μετακινήσεις ανάμεσα σε επαρχίες.

Σημειώνονται συχνά δυστυχήματα, καθώς οι περισσότερες αερολιμενικές υποδομές είναι επίσης σε κακή κατάσταση, όπως κι ο εξοπλισμός πλοήγησης.

Ο στόλος εμπορικών αεροσκαφών της ΛΔ Κονγκό συμπεριλαμβάνεται σε μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετέφερε αντιπροσωπεία της στρατιωτικής δικαιοσύνη

Χθες το απόγευμα, μικρό αεροσκάφος που μετέφερε αντιπροσωπεία της στρατιωτικής δικαιοσύνης συνετρίβη στην Κέγκε, πρωτεύουσα της επαρχίας Κουάγκο, 200 και πλέον χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Κινσάσα.

«Το δυστύχημα αυτό στοίχισε τη ζωή ιδίως του υποστρατήγου Μουτόμπο Καταλάγι Τιέντε Ζοζέφ, προέδρου Α΄ στρατιωτικού δικαστηρίου, και του υποστρατήγου Λικούλια Μπακούμι Λουσιέν Ρενέ, γενικού ελεγκτή των ΕΔΛΔΚ (σ.σ. των ενόπλων δυνάμεων)», ανέφερε η προεδρία μέσω X.

Πέρα από τους δυο ανώτερους αξιωματικούς, «δώδεκα μέλη της αντιπροσωπείας καθώς και τα μέλη του πληρώματος έχασαν επίσης τη ζωή τους», διευκρίνισαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Το δυστύχημα έγινε καθώς η αντιπροσωπεία «επέστρεφε από υπηρεσιακή αποστολή στην Κικουίτ», στη γειτονική επαρχία Κουίλου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι περιστάσεις της συντριβής, κατά την ανακοίνωση των ΕΔΛΔΚ.

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