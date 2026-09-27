Ιράκ: Αίτημα στις ΗΠΑ να εξαιρεθεί από την απαγόρευση υποδοχής ιρανικών πτήσεων «για ανθρωπιστικούς λόγους»

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Η ιρακινή κυβέρνηση ανέφερε σήμερα ότι συζητά με την Ουάσιγκτον προκειμένου να εξαιρεθούν τα αεροδρόμια του Ιράκ από την απαγόρευση πτήσης των ιρανικών αεροπορικών εταιρειών, κάτι που δυσχεραίνει τις μετακινήσεις ασθενών, φοιτητών και προσκυνητών μεταξύ των δύο χωρών.

Όλα τα ιρακινά αεροδρόμια εφάρμοσαν αυτήν την εβδομάδα τις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην ιρανική πολιτική αεροπορία. Μεταξύ αυτών είναι και το αεροδρόμιο της Νατζάφ, της ιερότερης για τους σιίτες πόλης του κόσμου, όπου κατευθύνονταν πολλές πτήσεις με προσκυνητές από το Ιράν.

«Η ιρακινή κυβέρνηση διεξάγει απευθείας συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά για να εξαιρεθούν από τα μέτρα ορισμένα αεροδρόμια» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ιράκ. Η εξαίρεση του Ιράκ θα επέτρεπε να επαναληφθούν οι πτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, κυρίως για τις μετακινήσεις ασθενών, φοιτητών, προσκυνητών και άλλων.

Οι ιρανικές πτήσεις μεταφέρουν κυρίως Ιρακινούς προσκυνητές σε ιερές πόλεις του Ιράν καθώς και Ιρανούς που μεταβαίνουν σε τόπους προσκυνήματος στο Ιράκ. Οι πτήσεις αυτές εξυπηρετούν επίσης Ιρακινούς που σπουδάζουν στο Ιράν και ασθενείς που πηγαίνουν στη χώρα αυτή για νοσηλεία.

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι διεξάγει διαπραγματεύσεις με τη Βαγδάτη για την επανάληψη των πτήσεων. «Μια απόφαση θα ληφθεί προσεχώς» δήλωσε ο πρέσβης του Ιράν στο Ιράκ, Μοχαμάντ Καζέμ αλ Σαντέγ, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, καθημερινά γίνονταν 25 πτήσεις προς τη Νατζάφ και 15 προς τη Βαγδάτη – δηλαδή μεταφέρονταν 12.000-13.000 επιβάτες ημερησίως.

Πολλοί Ιρακινοί αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αφού διακόπηκαν, τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή, όλες οι ιρανικές πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Νατζάφ. Ορισμένοι φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να πάνε για νοσηλεία στο Ιράν, ενώ άλλοι βρέθηκαν αποκλεισμένοι σε ιρανικές πόλεις, με μοναδική διέξοδό τους ένα ταξίδι 12 ωρών οδικώς για να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Οι ιρακινές εταιρείες σταμάτησαν τις πτήσεις τους από και προς το Ιράν από την έναρξη του πολέμου, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Τα ταξί και τα λεωφορεία με προορισμό το Ιράκ «είναι ήδη κλεισμένα και οι τιμές αυξάνονται» είπε από τηλεφώνου ένας Ιρακινός διδακτορικός φοιτητής, ο Άσαντ Τζαμπάρ, που έχει μπλοκαριστεί στην ιερή ιρανική πόλη Κομ.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην πολιτική αεροπορία του Ιράν και προειδοποίησαν ότι δεν θα χαριστούν στις ξένες εταιρείες που θα βοηθήσουν την Τεχεράνη, απειλώντας ότι και αυτές θα μπουν στη «μαύρη λίστα». Τη Δευτέρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ είπε ότι οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια είχαν διορία δύο ημερών για να συμμορφωθούν με τα νέα μέτρα.

Οι σχέσεις του Ιράκ με το Ιράν είναι στενές εδώ και χρόνια, όχι μόνο λόγω των θρησκευτικών δεσμών τους (η πλειονότητα των πολιτών και στις δύο είναι σιίτες) αλλά και λόγω των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων τους.

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