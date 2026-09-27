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27.09.2026 00:32

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Η συγκινητική αφιέρωση του «Τρένου» στον Μαζωνάκη – «Γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, έφυγε σοκαριστικά και άδικα»

27.09.2026 00:32
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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο, όταν η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και του αφιέρωσε το τραγούδι της «Το Τρένο». Με το κοινό του ΟΑΚΑ να χειροκροτεί θερμά και το πρόσωπο του λαϊκού τραγουδιστή να προβάλλεται στα μάτριξ του Σταδίου, η Άννα Βίσση μίλησε για έναν καλλιτέχνη που, όπως είπε, «γεννήθηκε για να ξεχωρίσει».

Η συναυλία της Άννας Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο βρισκόταν σε εξέλιξη, με δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές να έχουν γεμίσει το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη μουσική βραδιά με τις διαχρονικές επιτυχίες της.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, ενώ εκείνη τη στιγμή στα μάτριξ του Σταδίου εμφανίστηκε η εικόνα του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή.

Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη με εμφανή συγκίνηση, αναφερόμενη στην πορεία του και στην αγάπη που του έδειξε ο κόσμος.

«Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Την πρώτη φορά ήμουν σοκαρισμένη, συνειδητοποιώντας το. Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας», ανέφερε.

«Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσα να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του», πρόσθεσε.

Η Βίσση αφιέρωσε το «Τρένο» στον Μαζωνάκη: Γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, έφυγε σοκαριστικά και άδικα, βίντεο

Η τραγουδίστρια κάλεσε στη συνέχεια το κοινό να τραγουδήσει μαζί της, λέγοντας: «Από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν», πριν ξεκινήσει το τραγούδι «Κάθε βράδυ του Σαββάτου».

Η αφιέρωση με το «Τρένο»

Η Άννα Βίσση συνέχισε την αναφορά της στον Γιώργο Μαζωνάκη λέγοντας πως θα του αφιερώσει ένα δικό της τραγούδι, το οποίο, όπως αποκάλυψε, τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα.

«Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που τον έχω δει να κλαίει με αυτό. Ένα τραγούδι δικό μου, “Το Τρένο”», είπε η τραγουδίστρια, πριν ερμηνεύσει το κομμάτι μπροστά στο συγκινημένο κοινό του ΟΑΚΑ.

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