Άννα Βίσση: Κίνηση στους δρόμους γύρω από το ΟΑΚΑ καθώς γεμίζει για τη συναυλία της – Σε εξέλιξη το pre-show (Photo/Video)

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Σε ρυθμούς Άννας Βίσση κινείται το Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς χιλιάδες θαυμαστές της τραγουδίστριας καταφθάνουν για τη μεγάλη συναυλία.

Από νωρίς το απόγευμα ο κόσμος σχηματίζει ουρές στις εισόδους, με την ανυπομονησία να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης του σόου.

Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, ενώ το pre-show ξεκινά στις 20:00 και η τραγουδίστρια αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00, για ένα πρόγραμμα διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Το ΟΑΚΑ έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο σημείο συνάντησης για τους φίλους της τραγουδίστριας, με τις εικόνες από την προσέλευση του κοινού να αποτυπώνουν το μέγεθος της βραδιάς.

Το pre-show θα πλαισιώσει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός Argy (Αργύρης Θεοφίλης), με τον οποίο η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».

Ξεχωριστή έκπληξη της βραδιάς αναμένεται να είναι η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi, την οποία το 2009 είχε επιλέξει ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It». «Ω Θεέ μου, ναι! Θα είναι επικό. Θα βρεθώ μαζί με την εκπληκτική Άννα Βίσση στο Ολυμπιακό Στάδιο στην Ελλάδα. Ανυπομονώ» έγραψε χαρακτηριστικά η μουσικός σε ανάρτησή της στο Instagram.

Καθυστερήσεις στην λεωφόρο Κηφισίας από τον κόμβο της Αττικής οδού μέχρι το ΟΑΚΑ

Οδηγίες πρόσβασης και μέτρα ασφαλείας

Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές συνιστούν την επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς και την έγκαιρη άφιξη στο ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές είναι ο Ηλεκτρικός, με τον σταθμό «Ειρήνη» να βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10. Τα τελευταία δρομολόγια είναι:

Από Πειραιά προς Κηφισιά: 01:15

Από Πειραιά προς Αττική: 01:30

Από Ειρήνη προς Κηφισιά: 01:56

Από Κηφισιά προς Πειραιά: 02:00

Από Ειρήνη προς Πειραιά: 02:09

Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Για τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του ΟΑΚΑ με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

Στον χώρο δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός επαγγελματικής βιντεοσκόπησης, αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Απαγορεύονται επίσης drones, μεγάλες ομπρέλες, καρέκλες και φορητά καθίσματα, γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, πανό με κοντάρια ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ρίψη, laser, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

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