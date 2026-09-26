«Κοίταξε τα άστρα και του είπε δεν ταιριάζουμε πια»: «Και κάπως έτσι τελείωσε» η Ζιζέλ τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο γάμος ενός από τα πιο διάσημα ζευγάρια στον κόσμο φαίνεται πως είχε φτάσει στα όριά του πολύ πριν την επίσημη ανακοίνωση του διαζυγίου τους.

Σύμφωνα με νέο βιβλίο για τη ζωή του Τομ Μπρέιντι, η Ζιζέλ Μπούντχεν φέρεται να έδωσε το τελικό χτύπημα στον σύζυγό της λέγοντάς του τρεις λέξεις: «Δεν ταιριάζουμε πια».

Η αποκάλυψη περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Brady: An American Story and the Price of Greatness» του συγγραφέα Λαρς Άντερσον, το οποίο αναφέρεται στις προσωπικές και επαγγελματικές θυσίες πίσω από την καριέρα του κορυφαίου παίκτη του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με το βιβλίο, άνθρωπος από το περιβάλλον του Μπρέιντι υποστηρίζει ότι η Ζιζέλ, η οποία ενδιαφέρεται για την αστρολογία, κάποια στιγμή κοίταξε τα άστρα και του είπε πως οι δυο τους «δεν ταιριάζουν πια». «Και κάπως έτσι τελείωσε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βιβλίο.

Η διαμάχη και οι πιέσεις της Ζιζέλ

Ένα από τα βασικά σημεία έντασης στη σχέση τους φαίνεται πως ήταν η απόφαση του Μπρέιντι να συνεχίσει να αγωνίζεται, παρά τις επιθυμίες της συζύγου του να αποσυρθεί.

Η Ζιζέλ φέρεται να τον πίεζε να αφήσει το ποδόσφαιρο ήδη από το 2017, μετά την κατάκτηση του έκτου Super Bowl με τους New England Patriots.

Όπως περιγράφεται στο βιβλίο, όταν η Ζιζέλ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει τη μεγάλη νίκη, αντί για συγχαρητήρια φέρεται να του είπε: «Θα ήταν τώρα η τέλεια στιγμή να αποσυρθείς;»

Ο Μπρέιντι, όμως, φέρεται να της απάντησε: «Κρίμα, αγάπη μου. Περνάω πολύ καλά για να σταματήσω τώρα».

Η ζωή ενός πρωταθλητή που έγινε βάρος στον γάμο του

Ο συγγραφέας περιγράφει έναν τρόπο ζωής που ήταν απόλυτα αφιερωμένος στην καριέρα τυυ: αυστηρή διατροφή, καθημερινή προπόνηση, εμμονή με τη φυσική κατάσταση και συνεχή πνευματική προετοιμασία.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η Ζιζέλ ένιωθε ότι η ζωή της είχε προσαρμοστεί πλήρως στο πρόγραμμα του συζύγου της.

Μετά την ήττα των Patriots στον τελικό του Super Bowl το 2018, φέρεται να του έγραψε ένα μήνυμα ζητώντας του να είναι περισσότερο παρών για την οικογένειά τους.

Όπως αναφέρεται, ήθελε: περισσότερο χρόνο με τα παιδιά, μεγαλύτερη συμμετοχή στις οικογενειακές υποχρεώσεις, λιγότερη προσήλωση στο κινητό και στο παιχνίδι, περισσότερο χώρο και για τη δική της καριέρα.

Άνθρωπος από το περιβάλλον του Μπρέιντι φέρεται να δήλωσε πως η Ζιζέλ ήταν ήδη μια τεράστια διεθνής προσωπικότητα και είχε κουραστεί να ακολουθεί το πρόγραμμα ενός επαγγελματία αθλητή.

Η… αποχώρηση κράτησε ένα μήνα

Τον Φεβρουάριο του 2022 ο Μπρέιντι ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Όμως, μόλις έναν μήνα αργότερα, άλλαξε απόφαση και επέστρεψε στους Tampa Bay Buccaneers.

«Συνειδητοποίησα ότι η θέση μου είναι ακόμη στο γήπεδο και όχι στην εξέδρα. Αυτή η στιγμή θα έρθει, αλλά δεν είναι τώρα», είχε γράψει τότε.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η απόφαση αυτή προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση στη Ζιζέλ, η οποία φέρεται να απομακρύνθηκε για ένα διάστημα και να ταξίδεψε στην Κόστα Ρίκα.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο Μπρέιντι επέστρεψε στην προετοιμασία εμφανώς επηρεασμένος, έχοντας χάσει βάρος και αμφισβητώντας την επιλογή του να συνεχίσει.

Το τέλος μιας σχέσης 13 ετών

Ο Τομ Μπρέιντι και η Ζιζέλ Μπούντχεν ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά, τον Μπέντζαμιν και τη Βίβιαν, και τόνισε πως βασική προτεραιότητα και των δύο θα παρέμενε η οικογένειά τους.

«Έχουμε απομακρυνθεί και, παρόλο που είναι δύσκολο να περνάς κάτι τέτοιο, νιώθω ευλογημένη για τον χρόνο που είχαμε μαζί και εύχομαι πάντα το καλύτερο στον Τομ», είχε γράψει η Ζιζέλ.

Η Βραζιλιάνα σταρ έχει από τότε προχωρήσει στη ζωή της και το 2025 παντρεύτηκε τον εκπαιδευτή ζίου-ζίτσου Ζοακίμ Βαλέντε, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο.

Ο Μπρέιντι, από την πλευρά του, έχει συνδεθεί μετά το διαζύγιο με τη Ρωσίδα μοντέλο Ιρίνα Σάικ και την influencer Άλιξ Ερλ.

Διαβάστε επίσης:

«Μου είπε ότι είναι μόνος του και μου έκανε τρομερή εντύπωση»: Ο Τάσος Τρύφωνος για την τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη (Video)

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία (Photos)

Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν ήταν το καλό παιδί που υπακούει, τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας (Video)