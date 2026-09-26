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26.09.2026 15:52

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία (Photos)

26.09.2026 15:52
Κλέλια Ανδριολάτου

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Φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μοντέλο και ηθοποιός έκανε το Σάββατο 26 Οκτωβρίου μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από την απόδρασή της: σε ορισμένα πόζαρε η ίδια, ενώ σε άλλα έδειξε αξιοθέατα και σημεία όπου επισκέφτηκε.

Σε μερικές από τις εικόνες, η Κλέλια Ανδριολάτου εμφανίστηκε μπροστά από το Ντουόμο του Μιλάνου, στην κεντρική πλατεία.

Η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία από εστιατόριο, λίγο πριν απολαύσει το γεύμα της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ιταλία

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