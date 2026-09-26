Ναταλία Γερμανού: Η συμβολική κίνηση με τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στο πλατό – «Ήταν, είναι και θα είναι μεγάλη αγάπη»

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Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την απόφαση της ίδιας και των συνεργατών της να τοποθετηθεί στο πλατό του «Καλύτερα Δε Γίνεται» μια φωτογραφία του τραγουδιστη, που έφυγε από τη ζωή, μίλησε η Ναταλία Γερμανού στην έναρξη της φετινής της εκπομπής.

«Όταν ξεκινήσαμε, είδατε στο άνοιγμα ότι σε αυτό το πολύ ωραίο πλατό υπάρχει μια φωτογραφία που το κάνει ακόμα πιο ωραίο», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Θέλαμε αυτή η ψυχή, αυτό το πλάσμα να υπάρχει και να μας κάνει παρέα όλη αυτή τη σεζόν… Να είναι εδώ, να είναι μαζί μας, να είναι κομμάτι μας! Είπαμε όλοι μαζί ότι θέλουμε ο Γιώργος φέτος να είναι κομμάτι αυτής της εκπομπής, όπως είναι και κομμάτι δικό σας. Η Μαίρη διάλεξε αυτή τη φωτογραφία, που είναι ο Γιώργος στον θεραπότοπό του στην Κρήτη και είπαμε όλοι μαζί ότι θέλουμε ο Γιώργος να είναι φέτος κομμάτι αυτής της εκπομπής, να είναι κομμάτι του πλατό, όπως είναι και κομμάτι δικό σας», πρόσθεσε.

«Έχω έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες και ο Λάκης Γαβαλάς είπε κάτι πολύ σωστό, που ήταν και πολύ στενός του φίλος, ότι ο Γιώργος θέλει σεβασμό και ησυχία. Θα συμφωνήσω βέβαια», συνέχισε.

«Ήταν, είναι και θα είναι μεγάλη αγάπη»

Η παρουσιάστρια του ALPHA μίλησε στη συνέχεια της εκπομπής για την πρώτη της συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, πριν από πάρα πολλά χρόνια.

«Ήταν, είναι και θα είναι μεγάλη αγάπη», κατέληξε.

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