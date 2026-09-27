Φον ντερ Λάιεν στον ΟΗΕ: «Η ΕΕ θα δώσει 710 εκατ. ευρώ για ανθρώπους που πλήττονται από κρίσεις, πολέμους και φυσικές καταστροφές, ιδίως στην Αφρική»

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύει 710 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους ανθρώπους που πλήττονται από κρίσεις, φυσικές καταστροφές ή συγκρούσεις, κυρίως στην Αφρική, όπως ανακοίνωσε απόψε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι συγκρούσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η αύξηση του κόστους διαβίωσης ανατρέπουν τη ζωή πολλών ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Χάρη σε αυτή τη βοήθεια, «θα στηρίξουμε τις κοινότητες που έχουν εκτοπιστεί σε όλη την Αφρική, καθώς και τις κοινότητες που τις φιλοξενούν», πρόσθεσε.

Στην υποσαχάρια Αφρική, η ΕΕ θα επενδύσει περίπου 380 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με τη μετανάστευση, δράσεις οι οποίες επικεντρώνονται «στην προστασία των ευάλωτων μεταναστών, τη στήριξη της εθελοντικής επιστροφής και την επανένταξη», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πακέτο αυτό προβλέπει επίσης 252 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή κατεπείγουσας στήριξης σε πρόσωπα και κοινότητες που πλήττονται από συγκρούσεις, εκτοπισμούς, επιδημίες και φυσικές καταστροφές. Οι πόροι αυτοί προορίζονται ειδικότερα για τους πληθυσμούς της υποσαχάριας Αφρικής (97 εκατ. ευρώ), των παλαιστινιακών εδαφών και του Λιβάνου (103 εκατ. ευρώ), καθώς και της Ουκρανίας (52 εκατ. ευρώ), προκειμένου να να προετοιμαστούν για τον επερχόμενο χειμώνα.

Μικρότερα ποσά θα διατεθούν για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, καθώς και για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Εμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

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