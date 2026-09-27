Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 101-96: «Ερυθρόλευκος» ο πρώτος τίτλος με χορταστικό τελικό στο Super Cup (video)

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Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μια ανάσα από το να κάνει μια επική ανατροπή από το -20, αλλά ο Ολυμπιακός από την γραμμή των βολών άντεξε στο φινάλε και με 101-96 κατέκτησε το Super Cup.

O Σάσα Βεζένκοφ οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη σημειώνοντας double-double με 25 πόντους με 7/8 βολές, 6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, μετρώντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Στο τέλος, όμως, όταν ο ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο (94-93) με 1:10 ν’ απομένει για τη λήξη του τελικού, ήταν ο Ζαν Μοντέρο που με 6 διαδοχικούς πόντους οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στον τίτλο.

Ο Μοντέρο σημείωσε 20 πόντους με 3/6 τρίποντα, ο Φουρνιέ 19 πόντους, ενώ 12 πόντους και 8 ριμπάουντ είχε ο Εβάν Φουρνιέ.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 25-19, 24-29, 27-31

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Χολ. Τους Καλάθη, Μήτρου-Λονγκ, Όσμαν, Περσίδη και Αλεξάντερ επέλεξε στην αρχική πεντάδα του ΠΑΟΚ ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Με δύο διαδοχικά καρφώματα του Ντόντα Χολ μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός (4-0). Ο πρωταγωνιστής του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό χθες (26/9), Τσεντί Οσμάν «άνοιξε» λογαριασμό για τον «Δικέφαλο του Βορρά» έξω από τα 6.75. Και μετά το 4-5 δια χειρός Αλεξάντερ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε ξανά πρωτοπορία στον Ολυμπιακό με τρίποντο (7-5). Ο Μήτρου-Λονγκ ισοφάρισε (7-7), όμως ο ΠΑΟΚ έχανε ελεύθερα σουτ από την περιφέρεια και ο Βεζένκοφ τον… τιμώρησε. Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ των «ερυθρόλευκων» σημείωσε 8 διαδοχικούς πόντους, για το 15-7 των Πειραιωτών (+8). Και μετά από μία εύστοχη βολή του Οσμάν (15-8), ο Ζαν Μοντέρο πήρε τη θέση του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ενώ αμέσως μετά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε ακόμη μεγαλύτερη τιμή στη διαφορά για το 18-8. Ο Καλάθης επέστρεψε αντί του Οσμάν και ο Χάτζινς βρήκε απάντηση έξω από τη γραμμή του τριπόντου για το 18-11. ο Μπαρτζώκας πέρασε τον Ουόρντ αντί του Παπανικολάου στο «3». Ο ΠΑΟΚ παρέμενε «ζωντανός» με τον Φόστερ να μειώνει στο -4 (18-14) έξω από τα 6.75. Ένα καλάθι του Χολ και τρίποντο του Μοντέρο διαμόρφωσαν το 23-14, ο Χάτζινς σημείωσε ένα ακόμη τρίποντο για τους Θεσσαλονικείς (23-17), για το 25-17 (σκορ 1ης περιόδου) δια χειρός Τάιλερ Ντόρσεϊ που έφτασε τους 8 πόντους όσους μετρούσε και ο Βεζένκοφ. Ο Ολυμπιακός είχε 8 ασίστ για ένα λάθος.

Τους Μοντέρο, Φουρνιέ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Εντζάι ξεκίνησε στη 2η περίοδο ο Μπαρτζώκας, ενώ ο Τρινκιέρι έστειλε στο παρκέ τους Χάτζινς, Καλάθη, Φόστερ, Μουρ, και Αλεξάντερ. Ο Ολυμπιακός πάτησε «γκάζι», Βεζένκοφ και Μοντέρο έφτασαν τους 12 και 9 πόντους αντίστοιχα και ο ΠΑΟΚ έβλεπε την πλάτη του Ολυμπιακού από απόσταση 17 πόντων (41-24). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν σημειώσει επιμέρους σκορ 18-7 από το τέλος της 1ης περιόδου, αφού ο ΠΑΟΚ τα περίμενε όλα στην επίθεση από τον Τρέβορ Χάτζινς (9 πόντους με 3/5 τρίποντα έως τότε). Το +19 (45-26) ήρθε για τον Ολυμπιακό μετά από ένα προσωπικό ξέσπασμα του Φουρνιέ. Ο Περσίδης κάρφωσε, αλλά ο Χολ παίρνοντας το φάουλ του Οσμάν έστειλε τη διαφορά στο +20 (48-28). Ο Τούρκος φόργουορντ του ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή για την αντίδρασή του στους διαιτητές. Ο Μουρ ευστόχησε σε μία βολή, ο Χολ με tipin από άστοχο τρίποντο του Φουρνιέ διαμορφωσε το 50-29 (+21), για να σημειώσει 7 σερί πόντους ο ΠΑΟΚ, εκ των οποίων τους 5 ο Περσίδης και τους 2 ο Καλάθης για το 50-36 του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε στη ρακέτα με 22 ριμπάουντ έναντι 15 της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ενώ μετρούσε 13/21 δίποντα έναντι 6/10 του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Πειραιά πήγε στ’ αποδυτήρια μετρώντας μόνο 3 λάθη (7 ο ΠΑΟΚ).

Με «βροχή» από τρίποντα ξεκίνησε η 3η περίοδος, διάστημα στο οποίο οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν μειώνοντας δύο φορές στο -10 (61-51 και 64-54). Δύο τρίποντα από τον Παπανικολάου και ένα από τον Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό, δύο τρίποντα του Οσμάν και από ένα οι Φόστερ, Περσίδες για τον ΠΑΟΚ που μπήκε με επιμέρους σκορ 14-18 στο 3ο δεκάλεπτο, έχοντας καταλυτικό και τον Αλεξάντερ στη ρακέτα. Μετά από 2/2 βολές του Μοντέρο, ο Μήτρου-Λονγκ ήταν εύστοχος έξω από τα 6.75 για το 66-57, με τη διαφορά να πέφτει σε μονοψήφια τιμή. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε και στο -8 (68-60) με ένα ακόμη τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός δεν έδειξε ν’ ανησυχεί πάντως. Με τρίποντο του Βεζένκοφ (23 πόντους έως τότε) και δίποντο του Φουρνιέ βρέθηκε πάλι στο +10 η ομάδα του Πειραιά (73-63). Ο Ζαν Μοντέρο κέρδισε φάουλ από τον Περσίδη και με 1/2 βολές έκανε το 74-63, ενώ ο Ταϊρί διαμόρφωσε το σκορ στο 30ό λεπτό (74-65).

Ο Εντζάι μπήκε «καυτός» στο 4ο δεκάλεπτο και είπε «όχι» στους παίκτες του ΠΑΟΚ που τα έδιναν όλα για ανατροπή. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είδε τον Μήτρου-Λονγκ να ευστοχεί σε τρίποντο στην αρχή της 4ης περιόδου (76-68), αλλά ο Εντζάι είχε πετύχει όλους τους πόντους του Ολυμπιακού στο τελευταίο δεκάλεπτο μέχρι το 81-68. Ο Φόστερ πέτυχε 4 σερί πόντους και ο Καλάθης τρίποντο για το 83-75. Αυτή τη φορά ήταν ο Εβάν Φουρνιέ που με 5 δικούς του πόντους απομάκρυνε τον Ολυμπιακό (88-75), 5:27΄΄ πριν τη λήξη. Ο Αλεξάντερ ευστόχησε σε 2/2 βολές (88-77), αλλά έκανε φάουλ στον Μοντέρο σε προσπάθεια για τρίποντο. Ο Δομινικανός είχε 2/3 (90-77), αλλά ο ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε να πιστεύει και μείωσε σε 90-81 με τον Χάτζινς. Ο Φουρνιέ πέτυχε άλλους 4 σερί πόντους από πλευράς Ολυμπιακού, αλλά οι Φόστε Οσμάν και Αλεξάντερ έφεραν τον ΠΑΟΚ στον πόντο 94-93, 1:10΄΄ πριν τη λήξη. Ο Μοντέρο έβαλε την «υπογραφή» του, στους επόμενους 6 πόντους των Πειραιωτών για το 100-96, αφού ενδιάμεσα είχε ευστοχήσει στο 4ο τρίποντό του ο Φόστερ. Ο Χολ πήρε το φάουλ από τον Φόστερ και με μία βολή διαμόρφωσε το τελικό 101-96, με τον Ολυμπιακό να είναι ο κάτοχος του Super Cup για το 2026.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοφ 25 (2), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 8 (2), Χολ 12, Ουόρντ 2, Μοντέρο 20 (3), Εντζάι 9, Φουρνιέ 19

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Ταϊρί 2, Όσμαν 15 (4), Αλεξάντερ 15, Καλάθης 11 (3), Μήτρου-Λονγκ 11 (3), Χάτζινς 11 (3), Φόστερ 18 (4), Περσίδης 10 (2), Μουρ 3(Γιώργος Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοφ 25 (2), Παπανικολάου 6 (2), Ντόρσεϊ 8 (2), Χολ 12, Ουόρντ 2, Μοντέρο 20 (3), Εντζάι 9, Φουρνιέ 19

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