Κτηνωδία στην Εύβοια: Πυροβόλησαν γάτα στο κεφαλι

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Πυροβολημένη στο κεφάλι εντοπίστηκε αδέσποτη γάτα χθες (26/9) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε κάτοικος της περιοχής, τη βρήκε έξω από το σπίτι της με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Αντικρίζοντας αυτή την κατάσταση του ζώου, το μετέφερε σε κτηνιατρική κλινική προκειμένου να του παρασχεθεί άμεσα η απαραίτητη περίθαλψη.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές, από την κτηνιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι η γάτα είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι. Ο τραυματισμός ήταν ιδιαίτερα σοβαρός, με αποτέλεσμα το ζώο να χάσει την όρασή του, σύμφωνα με το Evima.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και να εντοπιστεί ο υπεύθυνος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό βίας σε βάρος ανυπεράσπιστου ζώου.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται.

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