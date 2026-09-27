Κακοκαιρία στην Εύβοια: «Δεν έχουμε κοιμηθεί όλη τη νύχτα» – Έπεσαν 130 χιλιοστά βροχής σε λίγες ώρες

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Πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν, τη νύχτα του Σαββάτου, την Εύβοια.

Στα Ψαχνά, αρκετές αυλές και υπόγεια κατοικιών πλημμύρισαν, ενώ σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου σημειώθηκαν προβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δήμαρχος, στην περιοχή καταγράφηκαν περίπου 160 χιλιοστά βροχής σε λίγες ώρες.

Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε στη θέση Δερβένι, όπου ο δρόμος προς το Προκόπι παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για περίπου εννέα ώρες, εξαιτίας κατολισθήσεων. Συνεργεία εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία στις 9 το πρωί.

112 και απεγκλωβισμός ισραηλινών τουριστών

Παράλληλα, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για την άντληση υδάτων από υπόγεια κατοικιών, ενώ καταγράφηκε και περιστατικό απεγκλωβισμού δύο Ισραηλινών τουριστών στα Πολιτικά Ευβοίας.

Το αυτοκίνητο των δύο τουριστών ακινητοποιήθηκε στη λάσπη και τα φερτά υλικά που είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο. Οι ίδιοι κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι τους απεγκλώβισαν με ασφάλεια.

Αυτή την ώρα σε διάφορους δήμους παραμένουν μικροπροβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά, με τα συνεργεία των δήμων να επιχειρούν για την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Eπί ποδός οι Αρχές

«Δεν έχουμε κοιμηθεί όλη τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος μιλώντας στην ΕΡΤ, περιγράφοντας την προσπάθεια των συνεργείων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν νέα προβλήματα και να αποκατασταθεί πλήρως η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το νέο επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα.

«Πνίγηκε» η Σκιάθος

Στη Σκιάθο, το μπουρίνι εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η κεντρική οδός της Χώρας, στην οδό Παπαδιαμάντη. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα από παρακείμενα καταστήματα, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσουν κάτοικοι ή επισκέπτες του νησιού.

Οι τοπικές αρχές, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε δημοτικό επίπεδο, παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ και τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται σε τμήματα της κεντρικής Ελλάδας.

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