Έκρηξη στην Πλάκα: Στον 2ο όροφο οδηγούν τα ευρήματα – Η έγγραφη προειδοποίηση για πιθανή διαρροή έναν χρόνο πριν

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Στον 2ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους οδηγούν τα ευρήματα των πραγματογνώμων για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε, την Παρασκευή στην Πλάκα και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Οι πραγματογνώμονες, που έχουν αναλάβει τις έρευνες, αναζητούν σε μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και στο ίδιο το κτίριο στοιχεία για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Όπως εξήγησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, η εικόνα που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής είναι ότι προηγήθηκε έκρηξη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα την κατάρρευση του κτηρίου.

«Η έκρηξη ήταν πολύ δυνατή», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο κρότος ακούστηκε σχεδόν σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Το ωστικό κύμα που εκτονώθηκε από την έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Σε ερώτηση για το εάν η θέση της έκρηξης μέσα στο κτίριο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο της κατάρρευσης, ο κ. Τσίγκας εξήγησε ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί ανεξάρτητα από το σημείο από το οποίο προέρχεται η έκρηξη. «Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον 2ο όροφο. Όμως αυτό θα μας το πουν οι πραγματογνώμονες», τόνισε.

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο διαρροής αερίου

Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία.

Όπως είπε, στο σημείο εξετάζεται μεταξύ άλλων εάν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. «Πιθανότατα από κάποιο υλικό αξιολογείται αυτή τη στιγμή αν είναι το φυσικό αέριο, το οποίο λένε ότι υπήρχε παροχή στον δεύτερο όροφο», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν αντικείμενο της έρευνας.

Στο μεταξύ, επίσημο έγγραφο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA μαρτυρά πως οι περίοικοι είχαν προειδοποιήσει για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή φυσικού αερίου.

Το έγγραφο της «Κίνησης Κατοίκων Πλάκας» είχε αποσταλεί, στις 5 Οκτωβρίου 2025, προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ είχε κινητοποιηθεί και στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε αυτό κάτοικοι ζητούσαν την πραγματοποίηση άσκησης πυρόσβεσης στην περιοχή.

«Το άναμμα μιας συσκευής θα μπορούσε να προκαλέσει την έκρηξη»

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο καθηγητής Αντισεισμικής Τεχνολογίας Δημήτρης Καρύδης εξήγησε, πως το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και, υπό κανονικές συνθήκες, τείνει να διαφεύγει προς τα πάνω και προς τα έξω. Για να εγκλωβιστεί σε έναν κλειστό χώρο θα πρέπει, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να υπήρχαν κλειστά παράθυρα.

Ο κ. Καρύδης εκτίμησε ότι η διαρροή ενδέχεται να είχε ξεκινήσει αρκετές ώρες πριν από την έκρηξη και να συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιτρέποντας στο αέριο να συγκεντρωθεί σε μεγάλη ποσότητα.

Ως πιθανό σενάριο ανέφερε, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να είχε σβήσει κάποια φλόγα σε εστία φυσικού αερίου, για παράδειγμα επειδή έβρασε το νερό, ενώ η παροχή του αερίου συνεχιζόταν. Το πρωί, ένας σπινθήρας από το άναμμα μιας συσκευής ή μιας εστίας θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή του, να προκαλέσει την έκρηξη.

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