Δύσκολη έξοδος της εθνικής απέναντι στη Γερμανία του Κλοπ μετά το μεγάλο διπλό στη Σερβία

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Η νέα εποχή της Γερμανίας με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο συνεχίζεται απέναντι στην Ελλάδα. Η «Νασιονάλμανσαφτ» υποδέχεται την Εθνική στο Άουγκσμπουργκ, απόψε το βράδυ (27/9, 21:45), στη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League, μετά το μεγάλο διπλό στη Σερβία.

Η Γερμανία ξεκίνησε την παρουσία του Κλοπ με ισοπαλία 2-2 στην Ολλανδία. Μάλιστα, έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, όμως το γκολ του Κόντι Χάκπο στο 92ο λεπτό της στέρησε το τρίποντο. Παρά την απώλεια της νίκης, οι Γερμανοί έχουν σημαντική δυναμική στην έδρα τους. Μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες σε επίσημα εντός έδρας παιχνίδια από τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ η τελευταία ήττα στη χώρα τους ήρθε τον Ιούνιο του ίδιου έτους, από την Πορτογαλία και τη Γαλλία στο Nations League.

Ωστόσο, η Γερμανία βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο διάστημα χωρίς νίκη. Αν συνυπολογιστούν και τα παιχνίδια της προηγούμενης περιόδου, έχει μία ισοπαλία και δύο ήττες στα τρία τελευταία ματς. Ο Κλοπ προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα, έχοντας ήδη δώσει χώρο σε αρκετά νέα πρόσωπα κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου παραθύρου των εθνικών ομάδων.

Στην άλλη πλευρά, η Ελλάδα ταξίδεψε στη Γερμανία με πολύ διαφορετική ψυχολογία. Η Εθνική έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League A, καθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι με ανατροπή. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς, όμως αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Χρήστος Τζόλης ισοφάρισε και ο Τάσος Δουβίκας, ερχόμενος από τον πάγκο, πέτυχε στις καθυστερήσεις το γκολ που χάρισε στην Ελλάδα μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη.

Το αποτέλεσμα έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη για την ελληνική ομάδα, που μετρούσε τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Παράλληλα, έδωσε νέα ώθηση στην προσπάθεια του Γιοβάνοβιτς να οδηγήσει μια νεανική και ταλαντούχα ομάδα προς το Euro 2028. Η Ελλάδα, πάντως, έχει απέναντί της και την παράδοση. Δεν έχει κερδίσει τη Γερμανία στα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ η πιο πρόσφατη συνάντηση των δύο ομάδων έγινε τον Ιούνιο του 2024, όταν οι Γερμανοί επικράτησαν σε φιλικό παιχνίδι.

Τα προβλήματα της «Μάνσαφτ»

Ο Κλοπ καλείται να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν από την αναμέτρηση με την Ολλανδία και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο διάστημα των εθνικών ομάδων. Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Κάι Χάβερτς, ο οποίος επέστρεψε στην Άρσεναλ για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Για να ενισχύσει τις επιλογές του στην επίθεση, ο Κλοπ κάλεσε στην αποστολή τον Φλόριαν Βιρτς και τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ.

Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Δουβίκας διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα μετά το γκολ που πέτυχε στο Βελιγράδι. Υπάρχει, όμως, έντονος ανταγωνισμός για τις θέσεις στην επίθεση, καθώς στο προηγούμενο παιχνίδι ξεκίνησαν βασικοί ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Χαράλαμπος Κωστούλας.

Με βάση την εκτίμηση της ενδεκάδας, η Γερμανία αναμένεται να παραταχθεί με Τερ Στέγκεν, Τρόι, Τα, Σλότερμπεκ, Μπράουν, Νμέτσα, Κίμιχ, Αντεγέμι, Βιρτς, Σάντε και Μπούρκαρντ.

Για την Ελλάδα, μια πιθανή ενδεκάδα αποτελούν οι, Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τζόλης, Δουβίκας και Παυλίδης.

Το Άουγκσμπουργκ αποτελεί, λοιπόν, ένα από τα πιο απαιτητικά τεστ για τη νέα Ελλάδα του Γιοβάνοβιτς. Η Εθνική έχει ήδη δείξει στο Βελιγράδι ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα σε δύσκολη έδρα και τώρα καλείται να το αποδείξει απέναντι σε έναν ακόμη πιο ισχυρό αντίπαλο.

Με περισσότερους από 6.000 έλληνες στο πλευρό της Εθνικής

Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για περίπου 3.000 έλληνες στις κερκίδες, νέες πληροφορίες αναφέρουν πως θα βρεθούνσ τις εξέδρες της WWK Arena περισσότεροι από 6.000 φίλοι της επίσημης αγαπημένης.

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, τόσο από φιλάθλους που ταξίδεψαν για το παιχνίδι όσο και από την ελληνική ομογένεια της Γερμανίας.

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