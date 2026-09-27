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27.09.2026 13:27

Ανδρουλάκης για δηλώσεις Κουλκουδίνα: «Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονεία»

27.09.2026 13:27
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Συγκεκριμένα μέτρα κι όχι δηλώσεις αλαζονείας από κυβερνητικά στελέχη και παράγοντες της ΝΔ για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ακρίβεια, ζήτησε με δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η κυβέρνηση τι κάνει; Ανακοινώνει ότι … θα ανακοινώσει μέτρα.

Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επισήμανε το γεγονός ότι μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν με τις δηλώσεις τους την οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία.

«”Δεν έχεις 10 ευρώ; Πάρε λεωφορείο”. “Δεν βγαίνει ο μήνας; Είσαι κακομοίρης”.

Αυτή είναι η αλαζονεία μιας εξουσίας, που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας», παρατήρησε και σημείωσε ότι ο πολίτης που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δεν χρειάζεται υποδείξεις και προσβολές αλλά αντιθέτως μέτρα και προστασία.

«Το ερώτημα είναι απλό: γιατί, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι “θα είναι δύσκολος ο χειμώνας”, η προειδοποίηση δεν συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των νοικοκυριών και της οικονομίας;

Γιατί η ευθύνη μετατίθεται διαρκώς στις Βρυξέλλες, όταν άλλα κράτη-μέλη έχουν ήδη αξιοποιήσει εθνικά εργαλεία;», δήλωσε ο κ, Ανδρουλάκης κι έφερε ως παράδειγμα τα μέτρα μείωσης του κόστους στα καύσιμα που πήρε η Ιταλία.

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν μειώσεις έμμεσων φόρων, στοχευμένες ενισχύσεις και παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους.

Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;

Ακούμε ότι “εξετάζεται” η μείωση του ΕΦΚ.

Ακούμε ότι “εξετάζεται” μεγαλύτερη επιδότηση.

Ακούμε ότι “εξετάζεται” παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους.

Ακούμε ότι “θα συμβάλουν” τα διυλιστήρια», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής .

Υπογράμμισε πώς οι πολίτες δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ με εξαγγελίες και καλές προθέσεις.

«Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης με:

• Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

• Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.

• Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία.

• Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Τα μέτρα αυτά χρειάζεται να ληφθούν τώρα. Όχι όταν ο δύσκολος χειμώνας θα έχει φτάσει στους λογαριασμούς και στις τσέπες των πολιτών.

Ο ελληνικός λαός, που παραμένει στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ σε αγοραστική δύναμη, δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες. Δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες.

Και κυρίως, δεν ανέχεται άλλη αλαζονεία από μια κυβέρνηση, που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας».

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