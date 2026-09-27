Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την τραγωδία στην Πλάκα: «Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων»

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Βαθιά θλίψη για τον θάνατο τεσσάρων αμερικανών πολιτών από τη χθεσινή έκρηξη στην Πλάκα εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Η αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τους Έλληνες διασώστες και τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι, όπως σημείωσε, εργάστηκαν ακούραστα στο σημείο.

«Η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων», πρόσθεσε.

I am deeply saddened to learn of the death of four American citizens in yesterday’s explosion in central Athens. My thoughts and prayers are with the families and the loved ones of those killed and injured in this horrific incident. Our hearts are with them during this difficult… pic.twitter.com/DffTSG1qEv — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 26, 2026

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