Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Μου προκαλεί σοκ ότι μπορεί αυτή η γυναίκα να αποφυλακιστεί πρόωρα» – «Φοβάμαι, νιώθω απροστάτευτη» (Video)

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Συνέντευξη στην εκπομπή «Mega Non Stop» παραχώρησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία μίλησε για την επίθεση που είχε δεχτεί με το βιτριόλι, για τις δύο “ζωές” που έχει ζήσει, αλλά και για το ενδεχόμενο η καταδικασμένη για την επίθεση να αποφυλακιστεί πρόωρα.

«Προσωπικά κρατάω τα όμορφα κομμάτια και από τις δύο αυτές ζωές. Νοσταλγώ πάρα πολλά κομμάτια της προηγούμενης ζωής μου, την ανεμελιά μου, την ρουτίνα μου όμως και σε αυτή τη νέα ζωή, με τις δυσκολίες, με άλλου είδους ρουτίνες που έχουν να κάνουν με θέματα υγείας περισσότερο, προσπαθώ να βρίσκω και να κάνω focus τα όμορφα κομμάτια της», είπε αρχικά η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είπε στη συνέχεια: «Η επίθεση που μου συνέβη δεν καθορίζει τα αισθήματα των ανθρώπων που είχα στη ζωή μου και που έχω στη ζωή μου. Δηλαδή κατάλαβα ότι μπορώ να αγαπιέμαι από τους ανθρώπους μου παρόλη την αλλαγή στην εμφάνισή μου και αυτό κάποια στιγμή με ξεκλείδωσε, με ξεκούμπωσε.

Έχω κάνει γύρω στα τριάντα χειρουργεία. Δεν τα μετράω πλέον. Δεν ξέρω αν πίστευα ότι το σημερινό αποτέλεσμα θα είναι ικανοποιητικό, αλλά το ονειρευόμουν τόσο έντονα ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο και ότι θα περάσει ο καιρός και κάποια στιγμή θα με αγαπώ και θα είμαι ο εαυτός μου όπως τον ήξερα με λίγα σημάδια παραπάνω».

Για το ενδεχόμενο σύντομης αποφυλάκισης της γυναίκας που της έριξε το βιτριόλι, η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε: «Μου προκαλεί σοκ. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ξέρω ότι είναι κάτι που θα συμβεί κάποια στιγμή, όμως όσο μακριά θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή, το έχω λίγο πιο χαλαρά στο μυαλό μου.

Ενώ έχω ζητήσει να ενημερωθώ για το πότε θα γίνει αυτό και από την αστυνομία και από τους δικηγόρους μου, μου λένε ότι δεν θα ενημερωθώ εάν και όταν συμβεί αυτό, γιατί δεν έχω δικαίωμα να ενημερωθώ και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα συμβεί. Δηλαδή απλά κάποια στιγμή θα περπατάω στο δρόμο και μπορεί να την δω μπροστά μου χωρίς να ξέρω ότι βρίσκεται έξω.

Δεν θα πρέπει να πάρω κάποια μέτρα ή να πάρουν οι αρμόδιοι κάποια μέτρα για την προστασία μου; Γιατί φυσικά μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν εγκληματία ο οποίος δεν έχει μετανιώσει γι’ αυτό που έχει κάνει και το έχει δηλώσει. Δεν έχει πειστεί για το λάθος ή γι’ αυτό που πίστευε στο μυαλό της. Πρώτον, δεν ξέρω πώς ένα δικαστικό συμβούλιο θα συναινέσει στο να αποφυλακιστεί πρόωρα και δεύτερον δεν μου απαντάει κανείς πώς εγώ μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Παλιοσπύρου απάντησε και για το κακόβουλο σχόλιο που δέχτηκε πρόσφατα, ότι “καλά έκανε και σου έριξε το βιτριόλι”: «Ήταν από ανθρώπους, δεν ξέρω ποιου φύλου, αν είναι άνδρες ή γυναίκες γιατί τα προφίλ είναι ψεύτικα, που φαίνεται και λένε και εκφράζουν ότι φαντασιώνονται εγώ να πάθω κακό και να καταστραφεί και το άλλο μισό μου πρόσωπο. Αυτά είναι πολύ πιο στοχευμένα.

Συγκεκριμένα για την υπόθεση του βιτριόλιου και αφορούν συγκεκριμένες σκέψεις. Αυτό είναι που με τρομάζει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να θέσω στο δικαστικό συμβούλιο που θα εξετάσει το αίτημα αποφυλάκισης της, εφόσον με καλέσει, που θα ήθελα να με καλέσει, για να εξηγήσω τους λόγους που εγώ νιώθω απροστάτευτη και που φοβάμαι».

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