Θάνατος Μαζωνάκη: Η χλιδάτη ζωή, ο τιμοκατάλογος και το VIP πελατολόγιο των γιατρών της Καρνεάδου (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μία ζωή γεμάτη χλιδή, ένα πελατολόγιο με πολύ γνωστά ονόματα και ένα ιατρείο στο Κολωνάκι που απευθυνόταν σε πολύ μεγάλα πορτοφόλια. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα, τώρα έρχονται στο φως ποσά που προκαλούν αίσθηση και οικονομικά στοιχεία που μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Ακριβά αυτοκίνητα. Επώνυμα ρούχα. Πολύτιμα κοσμήματα και αξεσουάρ. Μία εντυπωσιακή κατοικία στο Ψυχικό. Και μία καθημερινότητα που, σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλύψει τα τελευταία ρεπορτάζ, παρέπεμπε σε ζωή υψηλών απαιτήσεων και μεγάλης οικονομικής άνεσης.

Το ζευγάρι των γιατρών είχε δημιουργήσει γύρω του την εικόνα μιας επιτυχημένης και εύπορης ζωής. Και το επίκεντρο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας βρισκόταν σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της Αθήνας. Στην οδό Καρνεάδου, στην «καρδιά» του Κολωνακίου. Εκεί λειτουργούσε το ιατρείο που φέρεται να προσέλκυε πελάτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Η «VIP»… Καρνεάδου

Και για κάποιους από τους επώνυμους πελάτες, η διακριτικότητα φαίνεται πως ήταν μέρος της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ορισμένοι επέλεγαν βραδινές ώρες ή ακόμη και Σαββατοκύριακα, ώστε να περνούν όσο το δυνατόν πιο απαρατήρητοι. Πίσω όμως από τη VIP εικόνα υπήρχε και ένας τιμοκατάλογος που προκαλεί σήμερα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι τιμές της Καρνεάδου

Υδροθεραπεία

-1000 € για έναν πελάτη

-1500 € για τον Γιώργο Μαζωνάκη

-Πλασμαφαίρεση 6.000 €

-8.000 € για τον τραγουδιστή

Και αν πραγματοποιούνταν δύο πλασμαφαιρέσεις και μία υδροθεραπεία μέσα σε τέσσερις ημέρες, ο λογαριασμός θα μπορούσε, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, να φτάσει… στα 17.500 ευρώ.

Ο τιμοκατάλογος για… μεγάλα πορτοφόλια

Ο τιμοκατάλογος της Καρνεάδου φαίνεται πως ήταν για… μεγάλα πορτοφόλια, 12.000€ για ένα σετ δύο πλασμαφαιρέσεων, 1.500€ για τον καθαρισμό εντέρου, 1200-1500€ για ενδοφλέβιες βιταμίνες κάθε μήνα, 600-1000€ για τα σκευάσματα και 600-1000€ για τις περιβόητες εξετάσεις στην Ελβετία.

Το σκηνικό που φέρεται να είχαν στήσει οι δύο γιατροί δείχνει να ξετυλίγεται κομμάτι-κομμάτι. Και όσα μέχρι τώρα έμοιαζαν προσεκτικά οργανωμένα, αρχίζουν να καταρρέουν το ένα μετά το άλλο.

Πού είναι τα τεράστια ποσά

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, στις φορολογικές δηλώσεις των δύο γιατρών εμφανίζονται εισοδήματα 50.000, 70.000 και έως 100.000 ευρώ, όμως στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς φέρονται να βρέθηκαν μηδαμινά ποσά.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα και η ΑΑΔΕ ερευνούν πλέον τεράστια χρηματικά ποσά, αλλά και πού κατέληξαν, εξετάζοντας συναλλαγές σε μετρητά αλλά και πιθανές μεταφορές στο εξωτερικό.

Από τη λάμψη της VIP Καρνεάδου και τις θεραπείες χιλιάδων ευρώ, η έρευνα περνά τώρα στις καταθέσεις και στα πρόσωπα που μπαίνουν στο κάδρο. Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες επικοινωνίες — και ο άγνωστος Χ που ίσως «φωτίσει» κρίσιμα κενά της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

Θάσος: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή στο κεφάλι αφού έπεσε σε περίφραξη

Κτηνωδία στην Εύβοια: Πυροβόλησαν γάτα στο κεφαλι

Σαλαμίνα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς – Εκκενώθηκε το Περάνι