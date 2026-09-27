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27.09.2026 19:10

Σαρώνει τη Σύρο η κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων, «ιπτάμενα» καπάκια φρεατίων και αυτοκίνητο σε υπόνομο

27.09.2026 19:10
syros kakokairia (1)

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Έντονη καταιγίδα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σύρο, προκαλώντας ήδη αρκετά προβλήματα σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του Cyclades24:

• Όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε φρεάτιο στην περιοχή της οδού Απόλλωνος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.
Δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα στον δρόμο προς Παναχράντου.
Προβλήματα καταγράφηκαν και στον πεζόδρομο της Ερμούπολης, όπου σε αρκετά σημεία συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού.
• Από την ένταση της βροχόπτωσης, ορισμένα φρεάτια υπερχείλισαν, με το νερό να εκτινάσσει ακόμη και καπάκια, δημιουργώντας επιπλέον κίνδυνο για πεζούς και οχήματα.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 27.09.2026 19:21
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