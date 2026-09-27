Το Ισραήλ ανακαλεί τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών στα παλαιστινιακά εδάφη

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Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε απόψε ότι ανακαλεί τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών που υπηρετούν στο Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ολλανδίας στη Ραμάλα.

Η κίνηση αυτή έγινε ως αντίδραση για την απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να απαγορεύει στη χώρα την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών θα λήξουν σε επτά ημέρες. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την ολλανδική κυβέρνηση.

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