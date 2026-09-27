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27.09.2026 21:12

Έκρηξη στην Πλάκα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον αγωγό όπου φαίνεται να προκλήθηκε η έκρηξη – Έρευνα για το σημείο διαρροής

27.09.2026 21:12
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Οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με προσεκτικές κινήσεις αποκάλυψαν τον παροχετευτικό αγωγό που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή στο μοιραίο κτίριο της Πλάκας.

Στην αρχή φαίνεται η σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της οδού και συνεχίζει σε ένα μήκος μικρότερο από δύο μέτρα, μέχρι τον μετρητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα αγωγό της δεκαετίας του 1990, όταν και το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου συνδέθηκε με το δίκτυο. Σύμφωνα με το ΑΝΤ1, τόσο ο μετρητής όσο και το κομμάτι αυτό του αγωγού έχουν κατασχεθεί και θα μεταφερθούν στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σωλήνωση αυτή είναι πιστοποιημένη και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Μάλιστα, εκεί που είναι η θέση του μετρητή, ο οποίος ήδη έχει κατασχεθεί, διακρίνονται και κάποια ίχνη καύσης. Τις επόμενες ημέρες οι ερευνητές της Πυροσβεστικής θα προχωρήσουν και σε εκσκαφή του κεντρικού αγωγού επί της οδού Λυσικράτους.

Τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ εκτιμούν πως η ένταση του ωστικού κύματος βρίσκεται κυρίως στον δεύτερο όροφο. Όμως σύμφωνα με το ΑΝΤ1, διαπιστώνουν πως υπάρχει ανάφλεξη και στον χώρο του ισογείου.

Πέρα από τον μετρητή και τον αγωγό, έχουν ήδη κατασχεθεί και άλλες συσκευές.

Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να αποκρυπτογραφήσουν τον μηχανισμό της έκρηξης. Πηγές με γνώση της έρευνας εκτιμούν πως το άναμμα ενός λαμπτήρα ήταν εκείνο που ενδεχομένως έδωσε το έναυσμα για την έκρηξη.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, εκτός από την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε στον χώρο του μπάνιου του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου.

Το κεντρικό ζήτημα είναι το σημείο πρόκλησης της διαρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, για το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου φαίνεται να είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας της εγκατάστασης τον Φεβρουάριο του 2026. Πρόκειται για έγγραφο με υπογραφή μηχανικού που βεβαιώνει την ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης.

Όλα αυτά τα πρόσωπα τώρα θα εξεταστούν από τους ερευνητές της Πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο πρωινό της Παρασκευής.

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