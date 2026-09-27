Πτώση 16χρονης από μπαλκόνι στην Κατερίνη: Με κατάγματα νοσηλεύεται στο Παπανικολάου – Τι εξετάζουν οι Αρχές και γιατί συνελήφθη ένας 40χρονος

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Σοβαρά τραυματίστηκε μία 16χρονη στην Κατερίνη, όταν το πρωί της Κυριακής (27/09) έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, παρά τα πολλαπλά κατάγματα που υπέστη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της ήταν εκείνη που ειδοποίησε την Αστυνομία μετά το περιστατικό.

Με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη η 16χρονη

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η ανήλικη έχει υποστεί κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και άλλα σημεία του σώματός της.

Κατά την ιατρική εξέταση εντοπίστηκαν επίσης εκδορές και μώλωπες, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυματισμών της, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή της, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ – Συνελήφθη 40χρονος

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και όσα προηγήθηκαν της πτώσης, καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η 16χρονη είχε βγει το προηγούμενο βράδυ και φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Μάλιστα, είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο, με τις Αρχές να ενημερώνονται για το περιστατικό λόγω της ανήλικης ηλικίας της.

Στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 40χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 16χρονη έπεσε από το μπαλκόνι παραμένουν υπό διερεύνηση.

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