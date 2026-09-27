Κατερίνη: Ανήλικη έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της -Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

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Ενα κορίτσι 16 ετών έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στην Κατερίνη και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ανήλικο κορίτσι επέστρεψε από ξενύχτι στο σπίτι της, ωστόσο η εικόνα της προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους γονείς της. Αυτοί κάλεσαν την αστυνομία και όταν έφτασαν στο σπίτι τους οι αστυνομικοί, το κορίτσι πριν δώσει κατάθεση, έκανε βουτιά στο κενό.

Οι λόγοι που προχώρησε σε αυτή τη πράξη δεν είναι γνωστοί προς το παρόν, αν και εικάζεται ότι η νεαρή κοπέλα πιθανόν να κακοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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