Ζάκυνθος: Νεκρή βρέθηκε σε αγροτική περιοχή 64χρονη Ρουμάνα που αγνοούνταν από τις 11 Σεπτεμβρίου

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Νεκρή βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (27/9) σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία «Καστέλια» στο Άνω Γερακαρίο Ζακύνθου από κάτοικο της περιοχής, που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοείτο επίσημα από τις 11/9/2026 και η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλυκανά, οπότε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία σε πρώτη φάση, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύνθεσης είναι σε απόσταση τριών χιλιομέτρων περίπου, από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλυκανά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών η εξαφάνισης της 64χρονης, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Αλυκανά με τη συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με τη χρήση drones, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν και κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και με φουσκωτές βάρκες και δύτες, καθώς, υπάρχει ποτάμι στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η σορός της, θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

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