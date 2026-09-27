Η Ρωσία έπληξε τα κεντρικά του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας Vodafone της Ουκρανίας

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Καθώς η Μόσχα συνεχίζει τον βομβαρδισμό ουκρανικών κέντρων δεδομένων και των υποδομών επικοινωνιών, η Kyivstar, ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Κυριακή (27/9) ότι η Ρωσία έπληξε τα κεντρικά της γραφεία στο Κίεβο, όμως δεν υπήρξαν θύματα.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι έπληξε ένα κέντρο δεδομένων που ανήκει στην Vodafone Ukraine, τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της χώρας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε δύο φορές ένα κέντρο δεδομένων στο Κίεβο σήμερα το πρωί, τραυματίζοντας δύο παιδιά και έναν ενήλικα.

Η Μόσχα είχε πλήξει και την περασμένη εβδομάδα κέντρα δεδομένων που ανήκουν σε ουκρανικούς παρόχους διαδικτύου, προκαλώντας διακοπές υπηρεσιών σε περίπου 100.000 νοικοκυριά στο Κίεβο και την γύρω περιοχή, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Τεχνολογίας της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία στοχεύει σημαντικά ουκρανικά κέντρα δεδομένων, επιδιώκοντας να διαταράξει τη ροή πληροφοριών. Οι ταχείες ειδοποιήσεις για απειλές από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι απαραίτητες – σώζουν ζωές», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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