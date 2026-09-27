Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο τμήμα της χώρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις κατακλυσμιαίες βροχές και τις καταιγίδες στη βορειοανατολική Ινδία, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, το πιο πυκνοκατοικημένο στη χώρα, έγινε σήμερα γνωστό από την κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.
Αυτοί οι θάνατοι καταγράφηκαν αφού «πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το μεγαλύτερο τμήμα του Ούταρ Πραντές», διευκρινίζεται σε ένα δελτίο Τύπου, όπου γίνεται επίσης λόγος για υλικές ζημιές: περισσότερες από 1000 κατοικίες καταστράφηκαν.
Το Ούταρ Πραντές, με πληθυσμό άνω των 240 εκατομμυρίων κατοίκων, πλήττεται συχνά από καταιγίδες, κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.
Όμως, αυτήν τη φορά, καταγράφηκαν 66,5 χιλιοστά βροχής από την Παρασκευή έως σήμερα Κυριακή, έναντι εποχικού μέσου όρου 7,6 χιλιοστών.
Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται, σχετικά το μετεωρολογικό φαινόμενο, πως «ένα βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης κινήθηκε προς το εσωτερικό της χώρας και ενίσχυσε τις βροχοπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή».
Διαβάστε επίσης:
Πάπας Λέων ΙΔ΄: Σήμερα η συνάντηση με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης – 800.000 πιστοί στη λειτουργία στο Παρίσι
Τεχεράνη: «Κατασχέσαμε» αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ
Βρετανία: Στην Αντιτρομοκρατική οι έρευνες στη βάση Φέρφορντ – Αποκλεισμένο το Γουέλφορντ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.