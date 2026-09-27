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27.09.2026 15:53

Τεχεράνη: «Κατασχέσαμε» αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ

27.09.2026 15:53
stena toy hormuz

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Το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ένα αμερικανικό αυτόνομο υποβρύχιο όχημα τύπου Remus 600, το οποίο επιχειρούσε στα Στενά του Ορμούζ για σκοπούς συλλογής πληροφοριών.

Όπως μετέδωσαν τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου. Το υποβρύχιο drone έχει μεταφερθεί σε ιρανικές εγκαταστάσεις, όπου ειδικοί εξετάζουν τον εξοπλισμό του και επιχειρούν να ανακτήσουν τα δεδομένα που περιέχει.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν το όχημα «προηγμένο μη επανδρωμένο υποβρύχιο» και υποστήριξαν ότι ανήκει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Σε μια συντονισμένη και σύνθετη επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε επιτήρηση μέσω πληροφοριών και ηλεκτρονικό πόλεμο, οι δυνάμεις του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης κατάφεραν να καταλάβουν ένα προηγμένο μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα (UUV) που ανήκει στον τρομοκρατικό αμερικανικό στρατό», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Δεν πρόκειται, πάντως, για το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι ιρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει την κατάληψη ακόμη ενός αμερικανικού υποβρύχιου drone στην ίδια θαλάσσια περιοχή το οποίο ήταν ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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