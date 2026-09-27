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27.09.2026 16:15

Χρηστίδου για ενδεχόμενο 2ο γάμο: Δεν είναι απλή απόφαση, όταν έχεις κάνει ήδη έναν και έχεις παιδιά

27.09.2026 16:15
xristidou1

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Και για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου μίλησε, μεταξύ άλλων, η Σίσσυ Χρηστίδου στο περιοδικό Hello με αφορμή την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του MEGA εξήγησε πως δεν είναι πάντα εύκολο να προστατεύει την προσωπικη της ζωή, δεδομένου ότι και αυτή «κατά κάποιον τρόπο» αποτελεί «μέρος της δουλειάς» της.

Δείχνετε αρκετά δυναμική και εξωστρεφής, έτοιμη να ανταπεξέλθετε μόνη σας στις όποιες δυσκολίες. Έχετε νιώσει όμως την ανάγκη να αφεθείτε συναισθηματικά και να πορευτείτε με ένα νέο άνθρωπο στην προσωπική σας ζωή; Σας λείπει η συντροφικότητα;

Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω μόνη μου στις περισσότερες δυσκολίες, αλλά είμαι ευλογημένη καθώς δεν έχει χρειαστεί να το κάνω ποτέ. Έχω μια πολύ δεμένη οικογένεια που ήταν πάντα δίπλα μου και πιστούς και αφοσιωμένους φίλους που έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο και στα προβλήματα. Πραγματικά, αυτή είναι η περιουσία μου και είναι σπουδαία και σπάνια.

Σας ελκύει η ιδέα μιας σταθερής μακροχρόνιας σχέσης ή, ενδεχομένως, ενός δεύτερου γάμου;

Πάντα ήμουν πιστός και σταθερός άνθρωπος. Μακροχρόνιες είναι σχεδόν όλες οι σχέσεις μου, από τις φιλικές και τις συντροφικές μέχρι και τις επαγγελματικές. Μου αρέσει να επενδύω στους ανθρώπους και, επειδή δεν το κάνω εύκολα, όταν το κάνω είναι με όλη μου την ψυχή.

Ο γάμος όμως είναι διαφορετικό κεφάλαιο, ειδικά όταν έχεις κάνει ήδη έναν και έχεις παιδιά. Δεν είναι απλή απόφαση και πρέπει να σταθμίσεις πολλούς παράγοντες.

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