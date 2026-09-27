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Φωτεινή Αθερίδου: «Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές στη μητέρα» (Video)

27.09.2026 14:52
ATHERIDOU

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Η Φωτεινή Αθερίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» και τη Μαρία Κοκολάκη. Η ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τις κρίσεις πανικού και πώς τις διαχειρίζεται, αλλά και για τις ενοχές που φορτώνει η κοινωνία στις μητέρες.

«Η υποκριτική μπήκε στη ζωή μου μετά το σχολείο. Έκανα προετοιμασία και έδωσα στο Θέατρο Τέχνης. Πάντα ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά το έκρυβα», είπε αρχικά η Φωτεινή Αθερίδου.

Η Φωτεινή Αθερίδου είπε στη συνέχεια για τις κρίσεις πανικού: «Έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι. Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι το φόβο σου, την ένταση του φόβου. Οπότε άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ και δεν έκανα κάτι γι’ αυτό.

Οπότε αυτή η νίκη με έκανε να πω ότι “οκ, Φωτεινή, έκανες αυτό. Τα πάντα μπορείς να κάνεις”. Και έχω φτάσει και σε ένα σημείο, θέλω να σου πω, που αυτή τη στιγμή άμα μου πεις “δεν μπορείς να το κάνεις αυτό”, λέω “Τι; Μπορώ”».

Η Φωτεινή Αθερίδου ανέφερε επίσης: «Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές στη μητέρα. Το τι πάει να πει θηλασμός, το πόσο πρέπει μια γυναίκα να θηλάσει, πώς πρέπει να είναι για να θεωρείται καλή μάνα. Άντρες που τι θεωρούν ότι πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να είναι καλή μάνα.

Επειδή η μάνα τους ήταν κάπως όταν μεγάλωσαν και αυτοί, οπότε πρέπει να είναι και αυτοί όπως ήταν η μάνα τους. Φυσικά, έχω πέσει σε αυτή τη λούπα. Φυσικά και έχω νιώσει άπειρες ενοχές και ακόμα θα νιώσω σε στιγμές, αλλά πάνω απ’ όλα είμαι αυτό που είμαι και θέλω να προσπαθήσω να είμαι αυτό που είμαι και ό,τι γίνει».

Για τη σχέση της με τα παιδιά της, η Φωτεινή Αθερίδου είπε: «Με τα παιδιά μου είμαι αρκετά διασκεδαστική, με την έννοια του ότι παίζουμε αρκετά. Γελάμε πάρα πολύ βασικά, ειδικά με το Θοδωρή που είναι μεγάλος. Προσπαθώ γενικά να μην είμαι απόλυτη και αφοριστική.

Προσπαθώ, προσπαθώ. Με δύο αγόρια και σε αυτές τις ηλικίες πολλές φορές χρειάζεται να επιβληθώ και με τρόπους που χάνω την μπάλα και μετά λέω “γιατί το έκανες αυτό; Γιατί φώναξες; Γιατί…”. Απ’ την άλλη, δε γίνεται και να μην το κάνεις».

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