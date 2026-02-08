Σίσσυ Χρηστίδου για τον γάμο: «Εδώ είναι η μπακουροεκπομπή!»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την Παγκόσμια Ημέρα Γάμου, που γιορτάζεται σήμερα, σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της.
«Εδώ είναι η μπακουροεκπομπή! Το πάνελ έχει να θυμάται, έχει πάρει τα μαθήματά του αλλά εντάξει ρε παιδιά υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι, όμως εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι ευτυχισμένοι όπως ο αδερφός μου και η γυναίκα του, μπορεί να μην είμαστε όλοι τυχεροί», ανέφερε η παρουσιάστρια.
«Οι παντρεμένοι με τους παντρεμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς», σχολίασε με χιούμορ ο Νίκος Συρίγος.
