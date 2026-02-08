search
08.02.2026 12:40

Τρύφωνας Σαμαράς για J2US: «Θα δείτε πρόσωπα που δεν θα τα πιστεύετε»

08.02.2026 12:40
samaras

Για τον ρόλο του στο J2US, που επιστρέφει στην τηλεόραση, και την πρόταση Κοκλώνη μίλησε ο Τρύφωνας Σαμαράς στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Μου έκανε πρόταση ο Νίκος Κοκλώνης και δεν το πίστευα εκείνη τη στιγμή. Το ήθελε πάρα πολύ. Είναι οικογένειά μου, ο καλύτερός μου φίλος. Η σχέση μας έχει πειραματιστεί πολλά χρόνια. Τον ξέρω 12 χρόνια και τον έχω πετύχει σε πολλές στιγμές κι άσχημες, όπως με τον μπαμπά του. Είναι φοβερό παιδί και ψυχούλα, αλλά είναι και λιοντάρι», είπε και αποκάλυψε πως θα βρίσκεται στα backstage παρέα με μια όμορφη κοπέλα.

«Είναι influencer και νομίζω ότι ταιριάζουμε», ανέφερε και εξήγησε πως έχει αρχίσει και κρατάει σημειώσεις, αλλά στα live τα ξεχνάει όλα. «Θα δείτε πρόσωπα που δεν θα τα πιστεύετε. Ο Νίκος δεν μου λέει πρόσωπα, αλλά εγώ τα μαθαίνω», είπε.

«Εμένα με κατέκριναν όλοι οι συμπαίκτες μου όπως ο Βαλάντης, ο Τριαντάφυλλος και με έβριζαν, αλλά ο κόσμος με αγαπούσε. Με στενοχώρησαν, αλλά εγώ δεν είμαι τραγουδιστής και δεν έδωσα σημασία. Είχα ιδιαίτερη αδυναμία στην Δέσποινα Βανδή, αν κι είχα ακούσει τον εξάψαλμο από την κριτική της αλλά την αγαπώ. Εγώ θα ήθελα οπωσδήποτε την Μαρία Μπακοδήμου, τον Ηλία Ψινάκη και την Ρούλα Κορομηλά ως guest, αλλά και τον Γιώργο Λιάγκα και την Σίσσυ Χρηστίδου», πρόσθεσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

