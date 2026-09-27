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27.09.2026 20:33

Τουρκία: Τραγωδία στην άσφαλτο, επτά νεκροί και 13 τραυματίες στο τροχαίο (video)

27.09.2026 20:33
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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Νουρντάγι της επαρχίας Γκαζιαντέπ, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην αγροτική περιοχή Ατζαρόμπα, όταν συγκρούστηκαν ένα επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Χατάι και Γκαζιαντέπ και ένα αυτοκίνητο.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της χωροφυλακής, καθώς και διασώστες.

Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων για απεγκλωβισμούς, είναι σε εξέλιξη.

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