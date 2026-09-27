Τουρκία: Τραγωδία στην άσφαλτο, επτά νεκροί και 13 τραυματίες στο τροχαίο (video)

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Νουρντάγι της επαρχίας Γκαζιαντέπ, στη νοτιοανατολική Τουρκία.
Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην αγροτική περιοχή Ατζαρόμπα, όταν συγκρούστηκαν ένα επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Χατάι και Γκαζιαντέπ και ένα αυτοκίνητο.
#SONDAKİKA | Gaziantep'te feci kaza! Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar varhttps://t.co/1tECjUigO7 pic.twitter.com/lhkKsJzjC5— Halk TV (@halktvcomtr) September 27, 2026
Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της χωροφυλακής, καθώς και διασώστες.
Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων για απεγκλωβισμούς, είναι σε εξέλιξη.
#SONDAKİKA | Gaziantep'te otobüs kazası: 7 ölü!
Nurdağı'ndaki kazada çok sayıda kişi de yaralandı. İşte ayrıntılar… pic.twitter.com/BJXQkCLE8Y— CNN TÜRK (@cnnturk) September 27, 2026
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