Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τις συλλήψεις στη RAF Fairford: «Σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά, φανταστική εξέλιξη» – Γιατί υποπτεύονται το Ιράν

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Οι ΗΠΑ νιώθουν ανακούφιση για την υπόθεση των πέντε συλλήψεων στην βάση της RAF στο Φέρφορντ της Βρετανίας.

Πέντε συλλήψεις, που κατά τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και Βρετανικά δημοσιεύματα, θα μπορούσε να προκαλέσει ένα πολύ ισχυρό χτύπημα στον Αμερικανικο στρατό.

Ο Τραμπ σε δηλώσεις το, έκανε λόγο για «φανταστική εξέλιξη» αναφορικά με τις συλλήψεις, προσθέτοντας πως τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και «σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά».

Πρόσθεσε πως υπήρξε συνεργασία Βρετανών και Αμερικανών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο των υπηρεσιών της χώρας του στην υπόθεση. «Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε» δήλωσε.

🚨 BREAKING: Donald Trump responds to the suspected bomb plot at RAF Fairford



"Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort, and working with the British worked out great and we got them" pic.twitter.com/PlChiTQlSx — Politics UK (@PolitlcsUK) September 27, 2026

Οι συλλήψεις και οι ενδείξεις για τρομοκρατική ενέργεια

Νωρίτερα έγινε γνωστό από την αστυνομία πως πέντε άνδρες έχουν συλληφθεί μετά τον συναγερμό που σήμανε κοντά στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της νοτιοδυτικής Αγγλίας ως ύποπτοι για τρομοκρατικό χτύπημα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι αρχές δέχθηκαν κλήση για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν προς τη RAF Φέρφορντ.

Στην περιοχή έσπευσαν ένοπλοι αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και παραμένουν υπό κράτηση.

Γύρω από τα ύποπτα οχήματα έχει δημιουργηθεί ζώνη ασφαλείας 400 μέτρων, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του βρετανικού στρατού τα εξετάζει. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «μείζον περιστατικό», σημειώνοντας πάντως ότι θεωρεί πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκκενώθηκαν. Για όσους από τους ενοίκους δεν μπορούν να φιλοξενηθούν από συγγενείς ή φίλους έχει ανοίξει κοντινό κέντρο αναψυχής.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και, κυρίως, ότι συνεργάζεται στενά με τη βρετανική Αντιτρομοκρατική, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής φύση του περιστατικού.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα τρία οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι πέντε άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της RAF Φέρφορντ.

Η στρατηγική σημασία της Φέρφορντ

Η RAF Φέρφορντ είναι μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις στη Βρετανία. Στη βάση βρίσκονται αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και εκτιμούν – χωρίς να έχουν πει προς το παρόν κάτι επισήμως- πως το πιθανότερο είναι να κρύβεται η Τεχεράνη πίσω από την απόπειρα καθώς οι Φρουροί είχαν απειλήσει ξανά εγκαταστάσεις αμερικανικών βάσεων στην Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τους πέντε συλληφθέντες με το Ιράν ή με συγκεκριμένη τρομοκρατική οργάνωση. Οι βρετανικές αρχές ζητούν από το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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