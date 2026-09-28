ΕΡΤ: H σειρά ντοκιμαντέρ «Τα θέατρα της ζωής μας» χαρτογραφεί τις πιο σημαντικές σκηνές του ελληνικού θεάτρου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε πρώτη φάση η ΕΡΤ ενέκρινε κύκλο 16 επεισοδίων της σειράς ντοκιμαντέρ «Τα θέατρα της ζωής μας» η οποία ακτινοσκοπεί εμβληματικούς χώρους έκφανσης της δραματικής τέχνης στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια σειρά «ζωντανών» εκπομπών προφανώς με δομικό στοιχείο αυτό της τεκμηρίωσης, αλλά και με μαρτυρίες ανθρώπων που ζουν και ανασαίνουν για το θέατρο και έχουν αναδειχθεί, ξεχωρίσει και καθιερωθεί από θεατρικές σκηνές της χώρας.

Στα επεισόδια της σειράς, που προσφάτως άρχισε να οργανώνεται και να ετοιμάζεται ώστε τα επεισόδια της να είναι έτοιμα για μετάδοση εντός του 2027 με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, οι ιστορίες ανθρώπων θα πρωταγωνιστούν και θα υποστηρίζονται από πλούσιο οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό, προσωπικά αρχεία, ιστορικά ντοκουμέντα, ανασύνθεση σκηνών από έργα που άφησαν εποχή και με χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στον μακρύ κατάλογο της σειράς, σε σκηνοθεσία Αντώνη Καρτέζου, περιλαμβάνονται το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Θέατρο της οδού Κυκλάδων, το Amore-νυν σούπερ μαρκτερτ, το Απλό Θέατρο, το Θέατρο του Νέου Κόσμου, η ιστορική Ελεύθερη Σκηνή, το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και αυτό της Κρήτης, το Θεσσαλικό Θέατρο, το θέατρο Θησείο, το θέατρο Άττις, το Αμφιθέατρο, το θέατρο Εμπρός, το Ανοιχτό Θέατρο, κ.ά..

Ο κατάλογος των ανθρώπων (σκηνοθετών, συγγραφέων, ηθοποιών κά.) που θα συνεισφέρουν με το λόγο και τα βιώματα τους, στην εικόνα κάθε επεισοδίου της σειράς «Τα θέατρα της ζωή μας» είναι μακρύς και βρίσκεται υπο διαμορφωση.

Διαβάστε επίσης

Σοκαρισμένος ο γερμανικός Τύπος μετά την ήττα των «Πάντσερ» από την Εθνική: «Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Γιούργκεν Κλοπ»

«Λύγισε» δημοσιογράφος στον αέρα του Mega με ζευγάρι που έδινε μάχη με τον καρκίνο: «Αυτό το μήνυμα που στέλνετε…» (video)

Τηλεθέαση Σαββάτου: Τα πάνω – κάτω έφερε η πρεμιέρα του «Mega Non Stop»