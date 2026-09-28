search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:22
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 18:48

Πρώτος ο ΣΚΑΪ σε τηλεθέαση την Παρασκευή (25/9)

28.09.2026 18:48
tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο ΣΚΑΪ φέτος εν αντιθέσει με άλλες σεζόν,  στο πρόσφατο παρελθόν, παρά την έναρξη των σειρών μυθοπλασίας του ανταγωνισμό στο prime time καταφέρνει να έχει επίδοση με δυναμική για πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις.

Αυτό συνέβη την προηγούμενη Παρασκευή καθώς ο σταθμός του Φαλήρου κατάφερε 12,8% τηλεθέαση στο σύνολο του προγράμματος και έσπασε το σερί που είχε δημιουργήσει από την έναρξη του πενθήμερου ο Alpha. Ο ΣΚΑΪ προσπέρασε ακόμα και το Mega, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Οι τρείς τους κατάφεραν να έχουν παρεμφερείς επιδόσεις. Από την ένταση του ανταγωνισμού επηρεάστηκε εκείνη του ΑΝΤ1 το μερίδιο του οποίου περασε στην περιοχή κάτω του 10%.

Βέβαια, ο σταθμός έπειτα από κάποιες σεζόν άφησε τη μονοδίαιτα με ριάλιτι στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, επένδυσε στην ελληνική μυθοπλασία και οι πρώτες ενδείξεις δικαιώνεται η επιλογή του.

Το Star αύξησε κατά μια ποσοστιαία μονάδα το μερίδιο του, από τη μία ημέρα στην άλλη, ενώ μικρότερη μεταβολή με θετικό πρόσημο είχε επίσης το Open.

Διαβάστε επίσης

Σάρωσε στην τηλεθέαση ο αγώνας της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία

Σοκαρισμένος ο γερμανικός Τύπος μετά την ήττα των «Πάντσερ» από την Εθνική: «Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Γιούργκεν Κλοπ»

«Λύγισε» δημοσιογράφος στον αέρα του Mega με ζευγάρι που έδινε μάχη με τον καρκίνο: «Αυτό το μήνυμα που στέλνετε…» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

tsipras 332- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η παρέμβαση Τσίπρα στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

tileorasi
MEDIA

Πρώτος ο ΣΚΑΪ σε τηλεθέαση την Παρασκευή (25/9)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία - Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 19:21
ice
ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαφος ο ΟΗΕ κατά του προγράμματος απελάσεων των ΗΠΑ σε τρίτες χώρες: Αυξάνει τον κίνδυνο βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης και εξαναγκαστικής εξαφάνισης

RodStewart_apfile
LIFESTYLE

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

symvoulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

Σε Δημόσιο και ΟΤΑ ο «λογαριασμός» για παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, με απόφαση του ΣτΕ

1 / 3