Πρώτος ο ΣΚΑΪ σε τηλεθέαση την Παρασκευή (25/9)

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Ο ΣΚΑΪ φέτος εν αντιθέσει με άλλες σεζόν, στο πρόσφατο παρελθόν, παρά την έναρξη των σειρών μυθοπλασίας του ανταγωνισμό στο prime time καταφέρνει να έχει επίδοση με δυναμική για πρώτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις.

Αυτό συνέβη την προηγούμενη Παρασκευή καθώς ο σταθμός του Φαλήρου κατάφερε 12,8% τηλεθέαση στο σύνολο του προγράμματος και έσπασε το σερί που είχε δημιουργήσει από την έναρξη του πενθήμερου ο Alpha. Ο ΣΚΑΪ προσπέρασε ακόμα και το Mega, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Οι τρείς τους κατάφεραν να έχουν παρεμφερείς επιδόσεις. Από την ένταση του ανταγωνισμού επηρεάστηκε εκείνη του ΑΝΤ1 το μερίδιο του οποίου περασε στην περιοχή κάτω του 10%.

Βέβαια, ο σταθμός έπειτα από κάποιες σεζόν άφησε τη μονοδίαιτα με ριάλιτι στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, επένδυσε στην ελληνική μυθοπλασία και οι πρώτες ενδείξεις δικαιώνεται η επιλογή του.

Το Star αύξησε κατά μια ποσοστιαία μονάδα το μερίδιο του, από τη μία ημέρα στην άλλη, ενώ μικρότερη μεταβολή με θετικό πρόσημο είχε επίσης το Open.

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