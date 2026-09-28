Μήνυμα ειρήνης από τον Πάπα Λέοντα στη Γαλλία: Η Ευρώπη να δείξει θάρρος στην διαπραγμάτευση και να θυσιάσει θέσεις για να λήξει ο πόλεμος

Takeaways by to pontiki AI Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε σε τερματισμό των πολεμικών συρράξεων στην Ευρώπη μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και συμβιβασμών για το κοινό καλό.

Υπογράμμισε τη σημασία του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας ως αντίδοτο στη θέληση για κυριαρχία που προκαλεί συγκρούσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε την ανάγκη για μια Ευρώπη άμυνας και ειρήνης, υποστηρίζοντας την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Εκπρόσωποι διαφόρων θρησκειών υπέγραψαν την έκκληση του Μετς, δεσμευόμενοι για την προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου και της ειρήνης.

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Την ανάγκη να τεθεί τέλος στις πολεμικές συρράξεις μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και συμβιβασμών για το ευρύτερο καλό της ειρήνης στην Ευρώπη, υπογράμμισε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μιλώντας σήμερα στο Μετς της Γαλλίας, τρίτο και τελευταίο σταθμό της επίσκεψής του στη χώρα.

Pope Leo XIV encouraged compromise and urged warring parties to make concessions to secure peace in Ukraine during a closely watched speech about Europe in France.https://t.co/DlxlKLdi14 September 28, 2026

«Σήμερα, δυστυχώς, ο πόλεμος έχει επανεμφανιστεί στην Ευρώπη» δήλωσε ο Πάπας, χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα, κάνοντας λόγο για «ολοένα και πιο βάρβαρες ανθρώπινες και διακρατικές σχέσεις. Η αξία του λόγου τιμής περιφρονείται· μάλλον επαιρόμεθα για το ψέμα και την εξαπάτηση». Ο ποντίφικας αναφέρθηκε επίσης στον Ρόμπερτ Σουμάν, έναν από τους πατέρες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι η βασική παρακαταθήκη του ήταν η βαθιά επιθυμία του για ειρήνη. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ τόνισε επίσης τη σημασία του «σεβασμού του διεθνούς δικαίου, το οποίο, σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο, δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία από ένα κράτος».

«Το διεθνές δίκαιο και η πολυμέρεια υπογραμμίζουν την αποτελεσματική ισότητα των κρατών στις αμοιβαίες τους σχέσεις και αποτελούν το καλύτερο αντίδοτο στη θέληση για κυριαρχία, η οποία βρίσκεται στη ρίζα κάθε σύγκρουσης» είπε επίσης ο Πάπας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος «βαθμιαία συνειδητοποίησε τον εαυτό της κατά τις ιστορικές περιόδους του ελληνιστικού πολιτισμού, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια της εξάπλωσης του Χριστιανισμού», πριν υπενθυμίσει ότι «νέοι πολιτισμοί, όπως, μεταξύ άλλων, ο γερμανικός και ο σλαβικός πολιτισμός, τελικά περιλάμβαναν ολοένα και μεγαλύτερες περιοχές». «Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός είναι καρπός αιώνων συναντήσεων, ακόμη και αν αυτές δεν ήταν πάντα εύκολες», δήλωσε επίσης ο ποντίφικας επικαλούμενος την επιρροή «του αραβικού πολιτισμού στην Ιβηρική Χερσόνησο και την προβολή της Γηραιάς Ηπείρου στον Νέο Κόσμο».

«Είναι αναγκαία η δέσμευση σε έναν υπομονετικό διάλογο, η επίδειξη θάρρους στην διαπραγμάτευση και η ετοιμότητα θυσιασμού ορισμένων θέσεων για το υπέρτατο καλό της ειρήνης», είπε.

Pope Leo met French President Emmanuel Macron and other European political leaders in Metz on Monday, September 28, during his four-day visit to France. The meeting at the Robert Schuman Convention Centre brought together Monaco’s Prince Albert II and Princess Charlene,… pic.twitter.com/0gl42OMxK6 September 28, 2026

Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, λαμβάνοντας το λόγο πριν από τον Πάπα, υπογράμμισε ότι «οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει κλίμακα» στην Ευρώπη, ότι «ο πόλεμος έχει επιστρέψει», και ότι η ήπειρος «κλονίζεται από την αναβίωση των αυτοκρατοριών». «Οι προσπάθειές μας για ειρήνη πρέπει να είναι ανάλογες με τις προκλήσεις· για να διασφαλίσουμε την πραγματική κυριαρχία, πρέπει επομένως να δράσουμε», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο πρώτα να «διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διατηρήσουμε τις αξίες μας». «Αυτό ακριβώς είναι το νόημα της ακλόνητης δέσμευσής μας στην Ουκρανία απέναντι στη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα και στο διεθνές δίκαιο, χτίζοντας μια Ευρώπη άμυνας και ειρήνης», συνέχισε ο Μακρόν. Ζήτησε επίσης «να παράγουμε, να καινοτομούμε και να επενδύουμε στην Ευρώπη, για να παραμείνουμε ελεύθεροι, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας και να διατηρήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο». Μετά τις παρατηρήσεις του για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ο Γάλλος πρόεδρος επικεντρώθηκε στην περιγραφή των δεσμών μεταξύ του Χριστιανισμού και της ηπείρου, λέγοντας ότι η Ευρώπη «είναι πρωτίστως ένας πολιτισμός χτισμένος σε ελληνορωμαϊκή και ιουδαιοχριστιανική βάση».

Νωρίτερα στο πλευρό εκπροσώπων άλλων θρησκειών, ο πάπας Λέων είχε δηλώσει ότι ο θρησκευτικός λόγος πρέπει «να αφοπλίζει τις καρδιές», ενώ «η επίκληση του ονόματος του Θεού για την νομιμοποίηση της βίας και της καταπίεσης συνιστά βεβήλωση του ονόματος αυτού».

Οι εκπρόσωποι των διαφόρων θρησκειών και δογμάτων στην Γαλλία υπέγραψαν την «έκκληση του Μετς», κοινή διακήρυξη που αποτελεί έκκληση για τον διαθρησκευτικό διάλογο και την ειρήνη.

Highlights of Pope Leo XIV's address at the “To the Roots of Europe, for Peace and Unity” Meeting, where he stressed that the pursuit of peace in the world “must not be confused with a naïve form of pacifism.” pic.twitter.com/lOiceO7ZKJ — Vatican News (@VaticanNews) September 28, 2026

Την ομιλία του αυτή ο πάπας Λέων εκφώνησε σε συνεδριακή αίθουσα που φέρει το όνομα του Ρομπέρ Σουμάν, εκ των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαιρέτισε στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο πίστης και πεποιθήσεων που μπόρεσε να μετατρέψει τις παλιές γραμμές της ρήξης σε γέφυρες ελπίδας για ολόκληρη την Ευρώπη, έναν πραγματικό πρεσβευτή της ενότητας μέσα στην ποικιλομορφία».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας κάλεσε την Ευρώπη «να ξαναβρεί το θάρρος των ιδρυτικών της πατέρων και να μην υποχωρήσει στην αναδίπλωση και στην επιστροφή των εθνικισμών».

«Εδώ χτυπά η χιλιετής καρδιά της Ευρώπης, μίας Ευρώπης που προστατεύει, ενώνει και ενεργεί. Μίας Ευρώπης κυρίαρχης και δημοκρατικής, διαπνεόμενης από αυτό το πρόγραμμα ειρήνης και ευημερίας. Μίας Ευρώπης που οφείλει να ξαναβρεί το θάρρος των ιδρυτικών της πατέρων (…) το θάρρος να μην υποχωρήσει στην αναδίπλωση, στο μίσος προς τον άλλον, στην επιστροφή των εθνικισμών που διαιρούν», είπε.

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