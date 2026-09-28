Βρετανία: Ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε συλληφθέντες για τρομοκρατική ενέργεια στην αεροπορική βάση Φέρφορντ – COBRA συγκαλεί εκτάκτως ο Μπέρναμ

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Ελεύθεροι με εγγύηση πρόκειται να αφεθούν από τις βρετανικές αρχές οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν για τρομοκρατικές ενέργειες στην αεροπορική βάση της RAF, Φέρφορντ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, Λόρενς Τέιλορ, έξω από τη Νέα Σκότλαντ Γιαρντ στο Λονδίνο, η αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ έλαβε αναφορά για ύποπτα οχήματα κοντά στην RAF Φέρφορντ και συνέλαβε πέντε άνδρες ως ύποπτους για αδικήματα βάσει του Νόμου περί Εκρηκτικών και αργότερα για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, βάσει του άρθρου 5 του Νόμου περί Τρομοκρατίας.

«Οι άνδρες ταξίδευαν με τρία οχήματα και, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτά τα οχήματα υποβλήθηκαν σε εκτενή εξέταση», είπε.

Assistant Commissioner Laurence Taylor, head of Counter Terrorism Policing, says five men arrested in Gloucestershire yesterday on suspicion of terror offences have been released on bail.



RAF Fairford latest: https://t.co/H5TEJjsCIm



📺 Sky 501, Virgin 602 and Freeview 233 pic.twitter.com/Toaobo8Hcf — Sky News (@SkyNews) September 28, 2026

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο και η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη ενώ είπε ότι ελπίζει ότι οι κάτοικοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους αργότερα σήμερα.

«Για να είμαστε πολύ σαφείς, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα έχει τελειώσει», λέει. «Υπόκεινται σε αυστηρούς όρους όσον αφορά την κυκλοφορία και την επαφή τους με άλλους».

Οι άνδρες παραμένουν υπό έρευνα, πρόσθεσε.

BREAKING:



The five men arrested over the suspected terrorist bomb plot near RAF Fairford have been released on bail pic.twitter.com/764JHk6M1y September 28, 2026

Ο Άντι Μπέρναμ θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της Cobra μετά το περιστατικό

Ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση της Cobra αργότερα σήμερα, σε απάντηση στο περιστατικό της RAF στο Φέρφορντ.

Τέτοιες συνεδριάσεις συγκαλούνται για την αντιμετώπιση θεμάτων εθνικής έκτακτης ανάγκης ή μεγάλων διαταραχών, συμπεριλαμβανομένων φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικών επιθέσεων και μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων.

Μιλώντας στο LBC σήμερα το απόγευμα, ο Μπέρναμ δήλωσε:

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα προεδρεύσω σε συνεδρίαση της Cobra αργότερα σήμερα το απόγευμα. Απλώς για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε την πλήρη εικόνα της κατάστασης, πολύ καθαρά, στο οπτικό μας πεδίο. Και ίσως να πω περισσότερα γι’ αυτό αργότερα σήμερα.

🇬🇧 UPDATE — Five men arrested on suspicion of preparing terrorism after three vans approached RAF Fairford



Gloucestershire Police say they responded in the early hours of Sunday, Sept. 27, to reports of three suspicious vehicles moving toward RAF Fairford, the UK base used by US… pic.twitter.com/NhmfznO2ej — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 27, 2026

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι πέντε άνδρες που συνελήφθηκαν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πλήξουν το Ιράν, είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι που ζουν στο Λονδίνο.

Η αστυνομία τόνισε ότι οι πέντε άνδρες, που συνελήφθησαν χθες Κυριακή ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία, είναι ηλικίας περίπου 25 ετών.

«Αυτή τη στιγμή, εργαζόμαστε για να διαπιστώσουμε τις ακριβείς συνθήκες της δραστηριότητας των συλληφθέντων, τι γνώσεις είχαν και τυχόν κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό», ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις εικασίες σχετικά με τα κίνητρα πίσω από αυτό το περιστατικό, καθώς και τα ερωτήματα σχετικά με γεωπολιτικά ζητήματα που εγείρονται. Ωστόσο, ζητούμε να δοθεί στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία ο απαραίτητος χώρος και χρόνος ώστε να εργαστεί με προσοχή και σαφήνεια», πρόσθεσε.

Το Ιράν απορρίπτει την υπόνοια ότι συνδέεται με τις συλλήψεις

Το Ιράν απέρριψε την υπόνοια ότι συνδέεται με τις πέντε συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στην αεροπορική βάση Φέρφορντ της Βρετανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιρανικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

Ανέφερε:

«Η Πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει έντονα τις πρόσφατες αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσίευσαν ορισμένα άτομα και μέσα ενημέρωσης που προσπαθούν να συνδέσουν το Ιράν με τη σύλληψη πέντε υπόπτων κοντά στη βάση της RAF.

Η κυκλοφορία τέτοιων κατασκευασμένων εικασιών, ιδίως μετά τις εγκληματικές πράξεις επιθετικότητας που διέπραξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά του ιρανικού λαού, δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν άλλο σκοπό παρά να τροφοδοτήσει την προπαγάνδα της ιρανοφοβίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα, όπως απαιτείται, για να διαφυλάξει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και του λαού της, σε απάντηση σε παραπλανητικές και ζημιογόνες αφηγήσεις των μέσων ενημέρωση».

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