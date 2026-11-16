Raye και Rosalia ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy

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Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Raye, η καλλιτέχνιδα πίσω από την επιτυχία που συνδυάζει μουσικά είδη και ρωτάει «Πού είναι ο άντρας μου!», βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy τη Δευτέρα, μπροστά από την Ισπανίδα μουσικό Rosalia και την καλλιτέχνιδα του «Choosin’ Texas», Ella Langley.

Η Raye κέρδισε 11 υποψηφιότητες για Grammy, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τραγούδι και δίσκο της χρονιάς για το “Husband”, και για άλμπουμ της χρονιάς για το “This Music May Contain Hope”. Η Rosalia συγκέντρωσε εννέα υποψηφιότητες, λίγες μέρες αφότου κυριάρχησε στα Latin Grammy με το άλμπουμ της “Lux”.

Η Langley, υποψήφια για πρώτη φορά, συγκέντρωσε επτά υποψηφιότητες, όπως και η Μιράντα Λάμπερτ, η Ολίβια Ροντρίγκο και η Φοίμπι Μπρίτζερς. Η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ έλαβε πέντε. Οι επιλογές οδήγησαν σε μια αναμέτρηση μεταξύ της βετεράνου Σουίφτ και μιας νέας γενιάς μουσικών για το άλμπουμ της χρονιάς, το κορυφαίο βραβείο στις υψηλότερες διακρίσεις της μουσικής βιομηχανίας. Η Σουίφτ, που διαγωνίζεται αυτή τη φορά με το “The Life of a Showgirl”, έχει πάρει το βραβείο τέσσερις φορές, αριθμός ρεκόρ.

Εκτός από τις Raye και Swift, οι υποψήφιοι στην κατηγορία άλμπουμ περιλαμβάνουν τους Langley με το “Dandelion”, Rosalia με το “Lux”, Bridgers με το “Lost Weekend”, Olivia Dean με το “The Art of Loving” και Rodrigo με το “You seem ‌pretty ⁠sad for a girl so in love”.

Ο Bruno Mars ήταν ο μόνος άνδρας καλλιτέχνης που προτάθηκε στην κατηγορία, για το άλμπουμ του “The Romantic”.Το «Hope» είναι το δεύτερο άλμπουμ της 29χρονης Raye, η οποία συνδυάζει στοιχεία ποπ, τζαζ, R&B και άλλων στη μουσική της.

Οι 11 υποψηφιότητές της ισοφάρισαν την Beyonce για τις περισσότερες υποψηφιότητες Grammy σε μια μόνο χρονιά για γυναίκα καλλιτέχνη. Η Rosalia συνδυάζει επίσης είδη όπως το φλαμένκο και η ποπ.

Το «Choosin’ Texas» της κάντρι τραγουδίστριας Langley ήταν παντού φέτος. Το τραγούδι παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 chart για 27 εβδομάδες, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε καταγράψει η χριστουγεννιάτικη επιτυχία της Mariah Carey, «All I Want for Christmas Is You».

Οι νικητές θα επιλεγούν από περίπου 16.000 μέλη της Ακαδημίας Ηχογράφησης και θα ανακοινωθούν σε μια τελετή με κόκκινο χαλί στο κέντρο του Λος Άντζελες στις 7 Φεβρουαρίου.

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