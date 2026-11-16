Τηλεθέαση με διψήφια νούμερα κατάφερε το «The Voice» το σαββατοκύριακο (14,15/11)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το αξιοπρόσεκτο στο Top 10 του Σαββάτου ήταν οι κάπως μέτριες επιδόσεις των προγραμμάτων που ξεχώρισαν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης. Ενδεικτικό είναι πως στη 10άδα «πέρασαν» εκπομπές με τηλεθέαση κάτω του 4%.
Αντιθέτως, ανοδική ήταν η τάση στις τηλεθεαματικότητες της Κυριακής, με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» να αποτελεί τη δεύτερη σε δημοφιλία εκπομπή.
Την τρίτη καλύτερη τηλεθέαση της Κυριακής κατάφερε η απευθείας μετάδοση του αγώνα μπάσκετ Άρη-Ολυμπιακού.
Στα αξιοσημείωτα, ότι το 25% των διακεκριμένων θέσεων καταλήφθηκαν από δελτία ειδήσεων, ενώ από τις σειρές μυθοπλασίας της ημέρας ξεχώρισε στην κορυφαία 10άδα η αστυνομική κωμική περιπετειώδης σειρά «IQ 160».
Διαβάστε επίσης:
Ένα ακόμη σαββατοκύριακο (14,15/11) με πρωτιά τηλεθέασης για τον ΣΚΑΪ
Το βαρύ 7-0 στο Ολλανδία-Ελλάδα είχε την υψηλότερη τηλεθέαση της Παρασκευής (13/11)
Πενθήμερο σερί στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε o Alpha την Παρασκευή (13/11)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.