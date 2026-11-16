Τηλεθέαση με διψήφια νούμερα κατάφερε το «The Voice» το σαββατοκύριακο (14,15/11)

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Το αξιοπρόσεκτο στο Top 10 του Σαββάτου ήταν οι κάπως μέτριες επιδόσεις των προγραμμάτων που ξεχώρισαν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης. Ενδεικτικό είναι πως στη 10άδα «πέρασαν» εκπομπές με τηλεθέαση κάτω του 4%.

Αντιθέτως, ανοδική ήταν η τάση στις τηλεθεαματικότητες της Κυριακής, με το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» να αποτελεί τη δεύτερη σε δημοφιλία εκπομπή.

Την τρίτη καλύτερη τηλεθέαση της Κυριακής κατάφερε η απευθείας μετάδοση του αγώνα μπάσκετ Άρη-Ολυμπιακού.

Στα αξιοσημείωτα, ότι το 25% των διακεκριμένων θέσεων καταλήφθηκαν από δελτία ειδήσεων, ενώ από τις σειρές μυθοπλασίας της ημέρας ξεχώρισε στην κορυφαία 10άδα η αστυνομική κωμική περιπετειώδης σειρά «IQ 160».

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