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16.11.2026 19:01

Ένα ακόμη σαββατοκύριακο (14,15/11) με πρωτιά τηλεθέασης για τον ΣΚΑΪ

16.11.2026 19:01
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Το «The Voice» και η μετάδοση της απίθανης αναμέτρησης Άρη-ΟΣΠΦ στο μπάσκετ της GBL πούσαραν την τηλεθέαση του ΣΚΑΪ, ο οποίος, για ένα ακόμα γουίκεντ, δεν άφησε περιθώρια στον ανταγωνισμό για να ελπίζει ότι θα μπορούσε να κατευθυνθεί αλλού το μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθέασης κάθε μία από τις δύο ημέρες.

Το Σάββατο δεύτερη επιλογή με στοιχεία ανθεκτικότητας στη δυναμική του, αναδείχθηκε το Mega, ενώ την Κυριακή στη δεύτερη θέση πέρασε ο Alpha με μικρή διαφορά από το Mega.

Ο Alpha εμφάνισε μεταβολή με θετικό πρόσημο από τη μία ημέρα στην άλλη εν αντιθέσει με το Mega.

Το Star είδε το μερίδιό του από τη μία ημέρα στην άλλη να αυξάνεται κατά δύο μονάδες.

Σε γενικές γραμμές πάντως, μερίδα τηλεθεατών 29% και 27,2%, το Σάββατο και την Κυριακή αντιστοίχως, έμεινα «μακριά» από τα 11 κανάλια εθνικής εμβέλειας, σύμφωνα με τη Nielsen.

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