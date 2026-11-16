Box Office ΗΠΑ: Το «Ebenezer» φέρνει τον Johnny Depp ξανά στην κορυφή με παγκόσμιες εισπράξεις 42 εκατ. δολαρίων (videos)

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Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) επέστρεψε στην κορυφή του αμερικανικού box office με την πρώτη του παραγωγή μεγάλου στούντιο έπειτα από οκτώ χρόνια και μετά τον απόηχο της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ (Amber Heard).

Η νέα του ταινία με τίτλο «Ebenezer» σε παραγωγή της Paramount Pictures συγκέντρωσε περίπου 19 εκατομμύρια δολάρια σε 3.535 αμερικανικές αίθουσες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο την Κυριακή. Αν και οι επιδόσεις αυτές απέχουν αισθητά από τα ρεκόρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» που ξεπέρασαν δύο φορές τα 100 εκατ. δολάρια στο άνοιγμά τους και τα 62 εκατομμύρια δολάρια του «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» το 2018, πρόκειται για ένα ικανοποιητικό ξεκίνημα, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής ανήλθε στα 38 εκατομμύρια δολάρια. Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία απέφερε επιπλέον 23 εκατομμύρια δολάρια από 63 χώρες, διαμορφώνοντας το συνολικό της ντεμπούτο στα 42 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με την PostTrak, το κοινό της ταινίας ήταν κατά 52% γυναικείο, ενώ το 81% των θεατών ήταν ηλικίας άνω των 25 ετών. Περίπου το 65% δήλωσε ότι θα συνιστούσε «ανεπιφύλακτα» την ταινία σε φίλους, τη στιγμή που το 47% στις ηλικίες 12 ετών και κάτω ανέφερε ότι θα έλεγε στην παρέα του πως «πρέπει οπωσδήποτε να τη δει». Η επόμενη ταινία του σταρ με τίτλο «Day Drinker» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο από τη Lionsgate, όπως αναφέρει το AP.

Πιο συγκρατημένη υποδοχή είχαν οι νέες κυκλοφορίες της Sony και της Amazon MGM. Η ταινία δράσης «Ghost Soldier» με τον Τζιμ Καβίζελ (Jim Caviezel) έκανε ντεμπούτο στην έκτη θέση με 5,2 εκατομμύρια δολάρια σε 2.558 αίθουσες των ΗΠΑ, ακολουθούμενη στην έβδομη θέση από το «How to Rob a Bank», με εισπράξεις οριακά κάτω από τα 5,2 εκατομμύρια σε 2.810 αίθουσες και επιπλέον 5,1 εκατομμύρια διεθνώς. Παρά το δυνατό καστ με τους Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), Ζόι Κράβιτς (Zoë Kravitz) και Πιτ Ντέιβιντσον (Pete Davidson), η νέα ταινία του Ντέιβιντ Λιτς (David Leitch), η οποία κόστισε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια, απέσπασε αρνητικές κριτικές.

Συνολικά, η κίνηση στα ταμεία της Βόρειας Αμερικής αποδείχθηκε πιο υποτονική σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, με τις συνολικές εισπράξεις να διαμορφώνονται γύρω στα 86 εκατομμύρια δολάρια. Τα δεδομένα ωστόσο αναμένεται να αλλάξουν το επόμενο τριήμερο με το ντεμπούτο στις αίθουσες του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».

Το Τop 10 του αμερικανικού box office (13-15 Νοεμβρίου)

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:

1. «Ebenezer», 19 εκατ. δολ.

2. «The Cat in the Hat», 11,4 εκατ. δολ.

3. «Godzilla Minus Zero», 8,3 εκατ. δολ.

4. «Ramayana: Rise of a Legend», 5,5 εκατ. δολ.

5. «You Can See Everything», 5,5 εκατ. δολ.

6. «Ghost Soldier», 5,2 εκατ. δολ.

7. «How to Rob a Bank», 5,2 εκατ. δολ.

8. «Wild Horse Nine», 4,6 εκατ. δολ.

9. «Wildwood», 4,5 εκατ. δολ.

10. «Clayface», 3,7 εκατ. δολ.

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