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Υπάρχει μια περίεργη αναμονή στην αγορά κάθε φορά που πλησιάζει η Black Friday. Οι βιτρίνες αρχίζουν να αλλάζουν, τα ηλεκτρονικά καταστήματα προετοιμάζουν τις προσφορές τους και οι καταναλωτές επιστρέφουν σε εκείνες τις αγορές που είχαν αναβάλει τους προηγούμενους μήνες. Ένας καινούργιος υπολογιστής, μια μεγαλύτερη τηλεόραση, ένα κινητό τηλέφωνο ή μια συσκευή που χρειάζεται αντικατάσταση μπαίνουν ξανά στο τραπέζι. Μόνο που φέτος, περισσότερο ίσως από άλλες χρονιές, πίσω από την αναζήτηση της καλύτερης τιμής βρίσκεται και η ανάγκη προσεκτικότερης διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η Black Friday του 2026 πέφτει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Ωστόσο, για μεγάλο μέρος των καταναλωτών η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Όχι απαραίτητα με αγορές, αλλά με αναζητήσεις, συγκρίσεις προϊόντων και παρακολούθηση τιμών. Η ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων έχει πάψει προ πολλού να περιορίζεται σε ένα εικοσιτετράωρο. Στην πράξη, αποτελεί μια εμπορική περίοδο κατά την οποία επιχειρήσεις και καταναλωτές προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Τι ψάχνουν οι Έλληνες

Μια ενδιαφέρουσα εικόνα των καταναλωτικών προθέσεων προσφέρουν τα στοιχεία του Google Trends. Από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026, οι αναζητήσεις που σχετίζονται με τη Black Friday εμφανίζουν αυξητική δυναμική, ιδιαίτερα από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά.

Το πρώτο ερώτημα είναι απλό: πότε πραγματοποιείται η Black Friday; Ακολουθούν όμως αναζητήσεις περισσότερο συγκεκριμένες, που αφορούν προϊόντα και κατηγορίες συσκευών.

Οι φορητοί υπολογιστές και οι τηλεοράσεις βρίσκονται ανάμεσα στις κατηγορίες που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον, όπως συνέβη και το 2025. Η επανάληψη αυτή δείχνει ότι ένα σημαντικό μέρος της καταναλωτικής προσοχής στρέφεται σε προϊόντα σχετικά υψηλής αξίας, για τα οποία η έκπτωση μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στην τελική απόφαση.

Το περσινό μοτίβο είναι χαρακτηριστικό. Το ενδιαφέρον αυξανόταν σταδιακά μέσα στον Νοέμβριο και κορυφώθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η Black Friday.

Φέτος, ανάμεσα στις χαρακτηριστικές αναζητήσεις εμφανίζονται το iPhone 17 Pro και το PlayStation 5. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες ο υποψήφιος αγοραστής φαίνεται να έχει ήδη προσδιορίσει το προϊόν που τον ενδιαφέρει και αναζητά την κατάλληλη ευκαιρία για να το αποκτήσει.

Η τιμή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο

Πίσω από τις αναζητήσεις υπάρχει μια ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η αγορά ενός προϊόντος. Η σύγκριση δεν περιορίζεται πάντοτε στο ποσοστό της έκπτωσης. Περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρησιμότητα, την αντοχή στον χρόνο και, κυρίως, το κατά πόσο μια συσκευή ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Ένας φορητός υπολογιστής που προορίζεται για επαγγελματική χρήση αξιολογείται διαφορετικά από έναν υπολογιστή για μαθητή ή φοιτητή. Αντίστοιχα, στην αγορά τηλεόρασης η διάσταση της οθόνης δεν αρκεί από μόνη της για να καθορίσει την επιλογή. Η ποιότητα εικόνας, οι δυνατότητες σύνδεσης και οι υπηρεσίες που υποστηρίζει αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 57% των ηλεκτρονικών αγοραστών ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε αγοράσει ή ανανεώσει, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, συνδρομή για ταινίες, σειρές ή αθλητικές μεταδόσεις μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Η αυξανόμενη παρουσία αυτών των υπηρεσιών στην καθημερινότητα επηρεάζει και τα κριτήρια επιλογής του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι προσφορές και οι πραγματικές ευκαιρίες

Για τις εμπορικές επιχειρήσεις, η Black Friday αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης των πωλήσεων, ιδιαίτερα λίγο πριν από την εορταστική περίοδο. Για τους καταναλωτές, ωστόσο, το ζητούμενο παραμένει διαφορετικό: να διαπιστώσουν κατά πόσο η διαφημιζόμενη έκπτωση μεταφράζεται σε πραγματικό οικονομικό όφελος.

Η σύγκριση τιμών πριν από την έναρξη των προσφορών αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το ίδιο ισχύει για τα έξοδα μεταφοράς, τον χρόνο παράδοσης, τη διαθεσιμότητα και τους όρους επιστροφής ενός προϊόντος. Μια χαμηλή τιμή δεν αποτελεί απαραίτητα και την καλύτερη αγορά, όταν συνοδεύεται από πρόσθετες επιβαρύνσεις ή περιορισμούς.

Άλλωστε, η ένταση της διαφημιστικής προβολής και η αίσθηση ότι μια προσφορά έχει περιορισμένη διάρκεια μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε αποφάσεις που δεν είχαν προηγουμένως προγραμματιστεί.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι διαδικτυακές αναζητήσεις καταγράφουν αυτήν ακριβώς την προσπάθεια προετοιμασίας, χωρίς βέβαια να αποδεικνύουν από μόνες τους ότι θα ακολουθήσουν αντίστοιχες αγορές.

Καθώς πλησιάζει η 27η Νοεμβρίου, η αγορά μπαίνει σταδιακά σε ρυθμούς Black Friday. Το αν η φετινή διοργάνωση θα αποδειχθεί επιτυχημένη για τις επιχειρήσεις θα κριθεί από τις πραγματικές πωλήσεις. Για τα νοικοκυριά, όμως, το ουσιαστικό κριτήριο θα είναι άλλο: αν τα χρήματα που θα δαπανηθούν θα πιάσουν τελικά τόπο.

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