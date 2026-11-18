Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σαφείς αποστάσεις από τις θέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου συνεχίζουν να παίρνουν στελέχη της ΝΔ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για δυσφορία εντός της παράταξης για την ανακίνηση του συγκεκριμένου θέματος.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε (Παραπολιτικά FM) ο υφΥΠΟΙΚ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, «προφανώς και υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, δεν το συζητάμε. Αυτούς τιμούμε τόσα χρόνια», αν και επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπωσεις, λέγοντας ότι «ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάριζε, μίλησε για το πόρισμα Τσεβά». Επίσης, τόνισε ότι δεν υπάρχει «κανένα φλερτ με την ακροδεξιά. Με μεγάλο σεβασμό σκύβουμε στα θύματα του Πολυτεχνείου, με μεγάλο σεβασμό σε αυτή την ηρωική αντίσταση ανθρώπων κατά της επταετίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος (Kontra News) και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος σημείωσε για τον Α. Γεωργιάδη ότι «δεν ξέρω γιατί το κάνει και τι εννοεί ακριβώς. Και νεκροί υπήρξαν. Και πραγματικό γεγονός υπήρξε», υπογραμμίζοντας ότι η δικτατορία των Συνταγματαρχών είναι «μια τεράστια ντροπή για τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία» και τονίζοντας δηκτικά ότι πολιτικές καριέρες μπορούν να οικοδομηθούν και μέσα από την αμφισβήτηση του ιστορικού συμβολισμού της εξέγερσης, στο πλαίσιο του λεγόμενου «αντι-Πολυτεχνείου».

Βαρύ το κλίμα…

Διαβάστε επίσης

Σε παράκρουση ο Σιμόπουλος: Είπε ότι με το 13ωρο… μειώνονται οι ώρες εργασίας και οι υπάλληλοι… αγκαλιάζουν την πρόταση (video)

Μέχρι και ο… Χριστοδουλίδης τρελάθηκε με το καλάθι του Βεζένκοφ (video)



Ωμές αλήθειες από τον Μελανσόν