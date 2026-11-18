Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ στη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα με την Μακάμπι στην Euroleague έχει γίνει viral. Το ίδιο και οι αντιδράσεις όλων όσοι βρέθηκαν στο παιχνίδι που έγινε στη Κύπρο, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο πρόεδρος της χώρας βρέθηκε στον αγώνα για να παρακολουθήσει τους «ερυθρόλευκους» με την ισραηλινή ομάδα και το αδιανόητο καλάθι του Βεζένκοφ από τη σέντρα τον… τρέλανε.

Η κάμερα κάνοντας ζουμ στις κερκίδες για να πιάσει αντιδράσεις των φιλάθλων που δεν πίστευαν τι έβλεπαν, εντόπισε και τον Χριστοδουλίδη ο οποίος γύρισε σε κάποιον δικό του άνθρωπο και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι είδε.

Δείτε την αντίδρασή του στο 22΄΄ του βίντεο:

VEZENKOV YOK ARTIK 😱😱😱😱😱😱



🔥 ORTA SAHADAN İNANILMAZ BİR ÜÇLÜKLE MAÇI UZATMAYA GÖTÜRDÜ! pic.twitter.com/KpW8iXybxR — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) November 17, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ωμές αλήθειες από τον Μελανσόν

Και ο Μεϊμαράκης κατά Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου

«Δεν ευρέθη ούτε ένας»: Όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβητούσε το 2009 ότι υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο