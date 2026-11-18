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Το καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ στη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα με την Μακάμπι στην Euroleague έχει γίνει viral. Το ίδιο και οι αντιδράσεις όλων όσοι βρέθηκαν στο παιχνίδι που έγινε στη Κύπρο, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ο πρόεδρος της χώρας βρέθηκε στον αγώνα για να παρακολουθήσει τους «ερυθρόλευκους» με την ισραηλινή ομάδα και το αδιανόητο καλάθι του Βεζένκοφ από τη σέντρα τον… τρέλανε.
Η κάμερα κάνοντας ζουμ στις κερκίδες για να πιάσει αντιδράσεις των φιλάθλων που δεν πίστευαν τι έβλεπαν, εντόπισε και τον Χριστοδουλίδη ο οποίος γύρισε σε κάποιον δικό του άνθρωπο και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι είδε.
Δείτε την αντίδρασή του στο 22΄΄ του βίντεο:
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