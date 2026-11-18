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Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, εξαπέλυσε το πρωί της Τετάρτης (18/11) ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, είπε ότι «κάποιοι ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς», ζητώντας τη διαγραφή του υπουργού Υγείας από τη Νέα Δημοκρατία.

«Για το ΠΑΣΟΚ είναι προφανές πως είναι ένα θέμα που έπρεπε να μας ενώνει. Μη προφανές είναι για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε από τη μία τον κ. Συρίγο να μιλάει πριν από κάποια χρόνια για τον μύθο του Πολυτεχνείου, τον κ. Γεωργιάδη κάθε χρόνο τα ίδια. Ο κ. Βορίδης τα έχει πει στο παρελθόν και πολλά άλλα στελέχη της ΝΔ. Μου κάνει εντύπωση που από το Σάββατο το πρωί, δεκάδες τρολ του διαδικτύου που αναπαράγουν την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας είχαν το ίδιο αφήγημα. Ότι το Πολυτεχνείο δεν είχε νεκρούς. Τώρα βέβαια το έχουν κάνει ότι νεκρούς δεν είχε εντός του Πολυτεχνείου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στράφηκε κατά του υπουργού Υγείας με αφορμή τις δηλώσεις του για το πόρισμα Τσεβά.

«Το πόρισμα Τσεβά μιλάει για 34 νεκρούς. Δεν καταλαβαίνω. Τι αποσκοπεί να θεωρούν ότι άλλο είναι κάποιος νεκρός να είναι νεκρός εντός του χώρου του Πολυτεχνείου ή στη γωνία της διασταύρωσης του δρόμου απέναντι; Τι θέλουν να κερδίσουν με αυτή τη διάκριση; Έχει άλλη αξία του νεκρού που πήγε να μπει στο Πολυτεχνείο; Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, -που έπεσαν πάνω από 20.000 σφαίρες-, που εκείνη την ώρα άλλοι θυσίασαν τη ζωή τους, άλλοι ρίσκαραν τη ζωή τους, δεν είναι ήρωες; Δεν είναι ήρωες και οι πρωτεργάτες της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, της μεγαλύτερης και πρώτης αντίδρασης του ελληνικού λαού απέναντι στη χούντα; Τι θέλουν να πετύχουν κάποιοι υπονομεύοντας την αξία του Πολυτεχνείου; Να δικαιώσουν την προσωπική τους πολιτική διαδρομή. Τι θέλατε να κάνουν άνθρωποι που ήταν στο κόμμα του Καρατζαφέρη, αρνητές του Ολοκαυτώματος, αρνητές του Πολυτεχνείου, άνθρωποι της ακροδεξιάς;», σχολίασε.

«Γιατί σιωπά ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Ωραία, αυτοί θέλουν να δικαιώσουν την πολιτική τους διαδρομή, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας γιατί σιωπούν; Και προς τιμήν του, έκανε μια σκληρή δήλωση ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μεϊμαράκης», πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, επισήμανε πως εάν έκανε τέτοιες δηλώσεις κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, θα είχε διαγραφεί την επόμενη μέρα.

«Εμείς είμαστε δημοκρατική παράταξη και δεν χωράνε στις τάξεις μας τέτοιες θεωρίες επικίνδυνες για τη δημοκρατία», τόνισε.

Συνέχισε λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός είναι υποκριτής. Από τη μια κλαίγεται η ευρωπαϊκή δεξιά, κι ο κ. Μητσοτάκης, για την άνοδο της ακροδεξιάς, του νεοναζισμού στην Ελλάδα του Κασιδιάρη. Κι από την άλλη, βγαίνουν τα λένε αυτά κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που επί της ουσίας ανοίγουν το πεδίο στον Κασιδιάρη, αλλά η κεντρική Νέα Δημοκρατία το ρίχνει χαμηλά το θέμα. Δηλαδή, ανοίγουν τον δρόμο στην ακροδεξιά, αλλά δεν τους καταδικάζουν».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι την επόμενη ημέρα αυτής της δήλωση «ο κ. Γεωργιάδης δεν έπρεπε να είναι αντιπρόεδρος της ΝΔ, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα τον είχα διαγράψει». «Κάποιοι ψαρεύουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς», επισήμανε.

«Στόχος είναι η πρώτη θέση»

Για τις προσεχείς εκλογές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως ο στόχος είναι η πρώτη θέση και έστειλε το μήνυμα πως «όποιος θέλει να αλλάξουμε πολιτική και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, έχει επιλογή το ΠΑΣΟΚ. Γιατί έχει πρόγραμμα».

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα μέχρι τέλους «διότι ο κάθε πολίτης μπορεί να φανταστεί το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση. Μπορεί να φανταστεί ποιοι θα είναι οι υπουργοί σε μια δική μου κυβέρνηση. Ξέρει ποιο είναι το πρόγραμμά μας. Έχει ανάλογες επιλογές ή μήπως έχει κόμματα διαμαρτυρίας ή προσωπικά κόμματα;».

«Εγώ δεν σκέφτομαι την επόμενη μέρα των εκλογών. Σκέφτομαι ένα πράγμα: ότι δίπλα μου συναντώ ανθρώπους που δεν περνάνε καλά. Περνάνε λίγοι πολύ καλά και πολλοί δεν περνάνε καλά. Απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους έχω ένα χρέος. Να τους πω ότι κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ και η εμπιστοσύνη που μπορούν να μου δώσουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνω θα είναι εμπιστοσύνη για πολιτική αλλαγή και καλύτερες μέρες, για ένα κράτος που λειτουργεί και δεν είναι λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού. Για μια ποιοτική δημοκρατία, για καλή δημόσια υγεία και καλή δημόσια παιδεία. Αυτή είναι η μόνη μου σκέψη», συνέχισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η ΝΔ θα κάνει κυβέρνηση με την ακροδεξιά εάν δεν εξασφαλίσει 151 έδρες»

Ερωτηθείς τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ εάν βγει πρώτο κόμμα χωρίς να εξασφαλίσει 151 έδρες και ποιον θα πάρει πρώτα τηλέφωνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Θα πάρουμε το πρόγραμμά μας και θα πάμε στα κόμματα που μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση μαζί μας και θα τους πούμε: συμφωνείτε με αυτά που λέμε; Αν συμφωνείτε, ελάτε».

Στη συνέχεια εξέφρασε την πεποίθηση πως «αν είναι πρώτη η ΝΔ και δεν έχει πάνω από 151, θα κάνει κυβέρνηση με την ακροδεξιά. Δεν είναι τυχαία αυτά που κάνει ο κ. Γεωργιάδης με την ανοχή Μητσοτάκη».

«Είναι αυτό που λέμε Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως η ΝΔ μπορεί να χάσει ψήφους στο κέντρο μόνο από το ΠΑΣΟΚ. Άρα λέει “για να μην χάσω ψήφους από το κέντρο, να δημιουργώ δίπολα με ένα κόμμα που δεν μου παίρνει εκλογικό ακροατήριο”, άρα το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είναι ένα τέχνασμα που κάνανε και το 2021 και αυτοί πήραν αυτό που θέλανε και ο κ. Τσίπρας κατέρρευσε», σχολίασε για τη δήλωση του πρωθυπουργού πως το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα φιλόξενο κόμμα»

Για τις νέες προσθήκες στο κόμμα είπε πως το «ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό» και πήρε στελέχη τόσο από την αριστερά όσο και από τη ΝΔ και πως «αυτοί που έχουν κάνει κάποιες λάθος δηλώσεις στο παρελθόν τις έχουν αναγνωρίσει ως λάθος», ενώ υπογράμμισε πως και ο Λοβέρδος που πήγε στη ΝΔ χαρακτήριζε τον Μητσοτάκη «μπροστινό των καρτέλ». «Άρα αν είναι να τα θυμόμαστε, να τα θυμόμαστε όλα», είπε με νόημα.

Τέλος, τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι ένα φιλόξενο κόμμα, ανοιχτό προς τον ελληνικό λαό. Εμείς έχουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα να συστρατευτούν οι πολίτες για να πάμε σε πολιτική αλλαγή. Και νομίζω πως θα τα καταφέρουμε».

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