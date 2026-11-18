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Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να εντοπίζει κενά ασφαλείας και να πραγματοποιεί επιθέσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Google προειδοποιεί ότι οι κυβερνοαπειλές εισέρχονται σε μια νέα εποχή, στην οποία οι επιθέσεις εξελίσσονται με την ταχύτητα των μηχανών.

«Η εποχή των αυτόνομων επιθέσεων έφτασε», αναφέρει η ίδια η Google, περιγράφοντας μια νέα πραγματικότητα στην κυβερνοασφάλεια: συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν τη δυνατότητα να αναζητούν αδυναμίες σε υπολογιστικά συστήματα, να τις αξιολογούν και να πραγματοποιούν επιθέσεις αυτόνομα, χωρίς να χρειάζονται ανθρώπινη καθοδήγηση σε κάθε στάδιο.

«Φανταστείτε έναν χάκερ που δεν κοιμάται ποτέ»

Η Google σε νέα έκθεση της Ομάδας Ανάλυσης Κυβερνοαπειλών αναφέρει χαρακτηριστικά «Φανταστείτε έναν χάκερ που δεν τρώει, δεν κοιμάται, δεν κουράζεται ποτέ και δεν σταματά ποτέ να αναζητά τρόπο εισβολής», αποτυπώνοντας τη δυνατότητα των αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργούν αδιάκοπα, αναζητώντας κενά ασφαλείας και δοκιμάζοντας τρόπους εκμετάλλευσής τους.

Σύμφωνα με τη Google, τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται ήδη για να παρακολουθούν συνεχώς τις ενημερώσεις προγραμμάτων, να εντοπίζουν ποια προβλήματα ασφαλείας διορθώθηκαν και να δημιουργούν επιθέσεις που αξιοποιούν τις αδυναμίες αυτές.

Για παράδειγμα, όταν μια εταιρεία κυκλοφορεί μια νέα έκδοση ενός προγράμματος για να διορθώσει ένα κενό ασφαλείας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συγκρίνει αυτόματα την παλιά με τη νέα έκδοση, να αναγνωρίσει την αδυναμία και να αναπτύξει έναν τρόπο επίθεσης εναντίον συστημάτων που δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί.

Η διαδικασία αυτή, που μέχρι πρόσφατα απαιτούσε εξειδικευμένη ανθρώπινη εργασία, μπορεί πλέον να πραγματοποιείται αυτόματα, από την ανάλυση του προβλήματος μέχρι τη δοκιμή της επίθεσης.

Από τη θεωρία στην πράξη

Η προειδοποίηση της Google δεν αφορά μόνο έναν πιθανό μελλοντικό κίνδυνο.

Στη νέα έκθεσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι εντόπισε για πρώτη φορά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνταν για την πλήρη αυτοματοποίηση του εντοπισμού και της εκμετάλλευσης ευπαθειών, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ένα από τα συστήματα που αναλύθηκαν μπορούσε να παρακολουθεί αλλαγές σε δημοφιλή προγράμματα, να αναγνωρίζει πιθανές αδυναμίες, να δημιουργεί τον κατάλληλο κώδικα και να εκτελεί αυτόματα τις επιθέσεις.

Παράλληλα, η Google καταγράφει την εμφάνιση συστημάτων στα οποία συνεργάζονται πολλαπλοί εξειδικευμένοι ψηφιακοί «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης. Ο καθένας αναλαμβάνει διαφορετική εργασία, ενώ όλοι μαζί μπορούν να εκτελούν διαδοχικά στάδια μιας κυβερνοεπίθεσης.

Οι αναλυτές της εταιρείας δήλωσαν ότι το επίπεδο απειλής έχει φτάσει στο «Επίπεδο 5», κατά το οποίο μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εκτελούν «πολλαπλές φάσεις μιας επίθεσης» (από την προετοιμασία μέχρι την παραβίαση), με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός (ανθρώπου) χειριστή.

Επιθέσεις με την ταχύτητα των μηχανών

Εκεί εντοπίζεται και ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σύμφωνα με τη Google.

Τα αυτόνομα συστήματα μπορούν να πραγματοποιούν πολύ γρήγορα μεγάλο αριθμό ενεργειών, περιορίζοντας δραστικά τον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στον εντοπισμό μιας αδυναμίας και στην εκμετάλλευσή της.

Αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις, οργανισμοί και υπηρεσίες ενδέχεται να διαθέτουν ολοένα λιγότερο χρόνο για να διορθώσουν ένα πρόβλημα ασφαλείας πριν αποτελέσει στόχο επίθεσης.

Η απειλή δεν αφορά αποκλειστικά την ανακάλυψη νέων αδυναμιών. Ακόμη και γνωστά προβλήματα ασφαλείας, για τα οποία υπάρχουν ήδη διορθώσεις, μπορούν να αξιοποιηθούν ταχύτερα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα πραγματικότητα στην οποία οι ψηφιακές επιθέσεις μπορούν να εξελίσσονται συνεχώς, με ταχύτητες που καθιστούν δυσκολότερη την έγκαιρη αντίδραση.

Η προειδοποίηση της Google για την κυβερνοασφάλεια

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση απειλών που κινούνται με την ταχύτητα των μηχανών δεν είναι εφικτή όταν η άμυνα εξακολουθεί να λειτουργεί αποκλειστικά με ανθρώπινους ρυθμούς.

Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα της προειδοποίησής της: η προστασία των ψηφιακών συστημάτων πρέπει να προσαρμοστεί σε απειλές που μπορούν να λειτουργούν συνεχώς, να αναλύουν τεράστιες ποσότητες πληροφοριών και να εκτελούν ενέργειες αυτόματα.

Η Google υποστηρίζει ότι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της απάντησης, με συστήματα ικανά να εντοπίζουν ευπάθειες, να αξιολογούν κινδύνους και να διορθώνουν προβλήματα ασφαλείας προτού αξιοποιηθούν σε επιθέσεις.

Η απάντηση της Google σε αυτούς τους αυξανόμενους κινδύνους είναι το «Google AI Threat Defense», ένα σύστημα «που συνδυάζει το Gemini και άλλα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, την ανάλυση δεδομένων και ιεράρχηση κινδύνων της Wiz, την αυτόματη διόρθωση κενών ασφαλείας του CodeMender και την τεχνογνωσία της Mandiant, ώστε να εντοπίζει και να επιδιορθώνει διαρκώς τρωτά σημεία προτού προλάβουν να τα εκμεταλλευτούν οι χάκερ».

Η GTIG ανέφερε επίσης ότι η «πολυεπίπεδη στρατηγική άμυνάς» της ενσωματώνει δικλείδες ασφαλείας και πρωτόκολλα περιορισμού, με στόχο την προστασία των πελατών και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των υπολογιστικών υποδομών.

Μια νέα εποχή για την ασφάλεια του διαδικτύου

Παρά τις δυνατότητές τους, τα σημερινά αυτόνομα συστήματα δεν είναι αλάνθαστα. Σύμφωνα με την έκθεση της Google, συχνά αφήνουν αναγνωρίσιμα ψηφιακά ίχνη, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό και την αντιμετώπισή τους.

Ωστόσο, η εταιρεία εκτιμά ότι όσο εξελίσσονται τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τόσο θα αυξάνεται η αυτονομία και η αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων.

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