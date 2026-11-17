Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google



Ο Τζόσεφ έκρινε στην εκπνοή της παράτασης το θρίλερ της Κύπρου, με τον Βεζένκοβ να σημειώνει 37 πόντους και να οδηγεί τον Ολυμπιακό σε σπουδαίο «διπλό» επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν σε 9-3 το ρεκόρ τους, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής, ενώ η ισραηλινή ομάδα υποχώρησε στο 3-9.

Διαβάστε επίσης:

Το αντίπαλον δέος του Ινφαντίνο για τις εκλογές της FIFA: Ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας Φιλίπ Ντιαλό, είναι ο εκλεκτός της UEFA

Ο Γουέιν Ρούνεϊ εξομολογείται: «Ήμουν στο απόγειο της καριέρας μου και σκεφτόμουν την αυτοκτονία»

Ο Ντόρσεϊ ανάμεσα στους «εκλεκτούς» του Σπανούλη για τις μάχες με Γεωργία και Ισπανία

















