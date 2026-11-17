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Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από περισσότερους από δύο μήνες σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, έφερε το τελικό πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ.

Η έκθεση προσδιορίζει την κύρια ουσία που συνδέεται με τον θάνατο του καλλιτέχνη, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες ενέργειες των δικαστικών Αρχών. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για την προποφόλη, τη δεύτερη κατασταλτική ουσία που χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, η οποία δεν έχει αντίδοτο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον οι γιατροί που έχουν κατηγορηθεί για την υπόθεση και αναμένεται να κληθούν το προσεχές διάστημα για συμπληρωματικές καταθέσεις.

«Ο μηχανισμός θανάτου είναι δεδομένος»

Στην εκπομπή «Live News» του Mega τοποθετήθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, αναφερόμενος στην 56χρονη γιατρό, Ιωάννα Γάκα, στην παράνομη εγκατάσταση ιατρικού μηχανήματος στο ιατρείο της, αλλά και στη διακίνηση σκευασμάτων.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι το πόρισμα επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα των τεχνικών συμβούλων της οικογένειας, ενώ τόνισε ότι οι κατηγορίες που έχουν αποδοθεί στους εμπλεκόμενους αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο ενεργειών.

«Μιλάμε για ένα πόρισμα που εγώ δεν το έχω στα χέρια μου, αλλά δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να το αμφισβητήσω. Διότι συνάδει με το αποτέλεσμα από τους τεχνικούς μου συμβούλους, από την επιστημονική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετώπισαν μια κατηγορία και οδηγήθηκαν στη φυλακή πριν ακόμη αποδειχθεί η μέθη, η προποφόλη, η μιδαζολάμη και όλα αυτά. Συνεπώς, ο μηχανισμός θανάτου είναι δεδομένος. Είναι συγκεκριμένος. Φαίνεται από το πόρισμα των δικών μου πραγματογνωμόνων. Αυτή είναι η αιτία του θανάτου. Όμως οι αποδιδόμενες κατηγορίες είναι ευρύτερες και είναι μια σειρά εγκληματικών ενεργειών που αποδόθηκαν στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους», είπε.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης στάθηκε ιδιαίτερα στις ευθύνες που προκύπτουν για τη γιατρό από την εγκατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού και τη διενέργεια της πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έρευνα που καλείται να πραγματοποιήσει ο ανακριτής για την προέλευση των σκευασμάτων.

«Η ευθύνη της γιατρού ξεκινάει και μόνο από την εγκατάσταση παρανόμως ενός ιατρικού μηχανήματος και η διενέργεια μιας ιατρικής πράξης που είναι απαγορευμένη. Νομίζω ότι πια είναι μονόδρομος η απόδοση των κατηγοριών, αλλά είναι στο έργο του ανακριτή. Θα κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και πιστεύω ότι θα βρει και τη διαδρομή και το ποιος έδωσε αυτά τα παράνομα σκευάσματα. Τα παρανόμως, δηλαδή, διακινηθέντα σκευάσματα. Γιατί νόμιμα είναι όταν γίνονται μέσα σε νοσοκομειακό περιβάλλον και δεν βγαίνουν από αυτό», τόνισε.

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