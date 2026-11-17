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Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, που είχαν κλείσει λόγω των εκδηλώσεων για το Πολυτέχνειο.
Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑ.ΣΥ, όλοι οι σταθμοί του μετρό είναι πλέον ανοιχτοί.
Παράλληλα, αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άρθηκαν οι έκτακτες ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί λόγω της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου
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