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Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, που είχαν κλείσει λόγω των εκδηλώσεων για το Πολυτέχνειο.

Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑ.ΣΥ, όλοι οι σταθμοί του μετρό είναι πλέον ανοιχτοί.

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άρθηκαν οι έκτακτες ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί λόγω της 53ης επετείου του Πολυτεχνείου

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